Moradora de BH denuncia vandalismo

“Moro na Rua Ubá, Colégio Batista, nas imediações das ruas Varginha e Plombagina.Nas duas ruas tinham lixeirinhas que, além de auxiliarem na limpeza do bairro como um todo, facilitavam, e muito, colocar o lixinho dos nossos cachorrinhos. Havia duas na Varginha e outra na Plombagina. Usufruíamos muito dessas lixeirinhas, pois somos pessoas de bem e zelamos pela limpeza da cidade. Só que, há uns bons meses, os vândalos, como que fazendo das lixeiras brinquedos, simplesmente acabaram com elas e, com certeza, o fizeram na calada da noite, pois não apareceu nenhum suspeito. Isso deve ser corrigido e atentado como fato tão importante como matar e roubar, pois esse será o próximo passo de um indivíduo que tem prazer de fazer mal às pessoas.”

Cibele Fonseca Vieira

Belo Horizonte