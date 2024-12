Antonio Tuccilio

Presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos

A recente sanção do Projeto de Lei Complementar (PLP) 175/2024, conhecido como "PL das Emendas", sem vetos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, representa um marco significativo na tentativa de equilibrar a autonomia parlamentar e a necessidade de transparência na execução orçamentária. No entanto, ao analisar os desdobramentos dessa legislação, emergem preocupações sobre sua eficácia em promover uma gestão fiscal responsável e transparente.



O PLP 175/2024 estabelece diretrizes para a proposição e execução de emendas parlamentares, incluindo emendas individuais, de bancada e de comissão. Uma das principais mudanças é a proibição do bloqueio orçamentário dessas emendas, permitindo apenas o contingenciamento em casos de frustração de receita. Essa medida visa assegurar que os recursos destinados pelas emendas sejam efetivamente executados, preservando a autonomia do Legislativo na alocação de verbas.



Contudo, essa proibição de bloqueio pode limitar a capacidade do Executivo de gerenciar o orçamento de forma flexível, especialmente em cenários de restrição fiscal. A impossibilidade de bloquear recursos das emendas parlamentares pode resultar em cortes mais profundos em outras áreas essenciais, comprometendo a eficiência da gestão pública e a implementação de políticas prioritárias.



Além disso, embora o projeto tenha sido concebido para atender às exigências do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto à transparência e rastreabilidade das emendas, entidades como a Transparência Brasil e a Transparência Internacional apontam que o texto não cumpre integralmente essas determinações. Críticas destacam a ausência de mecanismos eficazes para identificar os autores das emendas e garantir que os recursos sejam aplicados conforme o propósito original, perpetuando práticas pouco transparentes e suscetíveis a desvios.



Outro ponto de preocupação é a criação de um piso mínimo de R$ 11,5 bilhões para as emendas de comissão, que não são impositivas. Essa medida pode institucionalizar a destinação de recursos sem critérios claros, favorecendo interesses políticos em detrimento de necessidades reais da população. A falta de critérios objetivos para a alocação desses recursos pode resultar em investimentos desalinhados com as prioridades nacionais, comprometendo a efetividade das políticas públicas.



A legalização das chamadas "emendas PIX", que permitem transferências diretas aos entes federados, também suscita debates. Embora o texto determine que essas emendas priorizem obras inacabadas e ações em situações de calamidade, a ausência de regras claras para identificar os autores das emendas e monitorar a aplicação dos recursos pode facilitar práticas como a "rachadinha" nas emendas de bancada, onde os recursos são desviados para fins pessoais ou políticos.



Em suma, embora o PLP 175/2024 represente um avanço na regulamentação das emendas parlamentares, sua eficácia em promover transparência e responsabilidade fiscal permanece questionável. É imperativo que o Congresso Nacional e o Executivo trabalhem conjuntamente para aprimorar os mecanismos de controle e fiscalização, assegurando que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente e em benefício da sociedade. A implementação de critérios objetivos para a alocação das emendas, a identificação clara dos autores e beneficiários, e a garantia de que os recursos sejam aplicados conforme o propósito original são passos fundamentais para fortalecer a confiança nas instituições e promover uma gestão fiscal responsável.