A reconstrução está em andamento em ritmo acelerado. Ainda há muito trabalho pela frente, claro, mas nossas principais estradas estão recuperadas e liberadas, o comércio está de portas abertas e os pontos turísticos preparados para receber turistas. Além disso, nossa principal ligação com o mundo, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, reabre em 21 de outubro com uma ampla oferta de voos.



É com um grande espírito de superação que lançamos uma inédita campanha nacional de turismo. Mais do que simplesmente promover nossos destinos turísticos, trata-se de um agradecimento público dos gaúchos à solidariedade recebida de pessoas de todos os cantos do país.



A campanha que convida o Brasil a visitar as terras gaúchas tem um componente especial de superação. Ela nasce da dor transformada em força, simbolizando a resiliência de um povo. E quem melhor para representar essa vitória do que o brasileiro que, ao nos estender a mão, se fez gaúcho em meio a essa grande adversidade? Estamos prontos para recebê-los de novo e proporcionar experiências inesquecíveis.



Já é possível comprar passagens aéreas para desembarcar em Porto Alegre e percorrer nossos principais atrativos turísticos. A Serra Gaúcha te espera com seus vinhedos deslumbrantes e o maior complexo de parques temáticos da América Latina. A capital gaúcha vai te impressionar com o pôr do sol na orla do Guaíba totalmente renovada. Além disso, temos três geoparques mundiais reconhecidos pela Unesco. São muitas as atrações, entre belezas naturais, passeios e uma gastronomia marcante, que estão prontas para acolher o turista. Até o final do ano, teremos grandes eventos, como a Oktoberfest e o Natal Luz em Gramado, que volta às ruas após uma década.



A campanha que convida os brasileiros de outros estados a voltarem ao território gaúcho integra o Plano Rio Grande, que concentra todas as ações de reconstrução, adaptação e resiliência climática. É a nossa bússola para a recuperação, em plena execução, que concentra esforços em três frentes: emergencial, de reconstrução e de resiliência para o futuro.



Para além da recuperação física, o turismo assume um novo significado neste momento. Visitar o Rio Grande do Sul, hoje, é testemunhar um povo que, mesmo abalado pela natureza, se reergue com dignidade e coragem. É ver de perto a união que constrói, dia a dia, um futuro mais sólido, mais inclusivo e mais resiliente. Estão sendo investidos vultosos recursos em áreas essenciais como infraestrutura, saúde, educação, habitação, Defesa Civil e turismo. Não estamos apenas refazendo, mas reconstruindo melhor o Rio Grande do Sul que queremos para o futuro.



Impulsionar nacionalmente o turismo também é estratégico. A campanha nacional que lançamos vai atuar ainda como alavanca para que possamos retomar a pujança desse setor que já respondia por parcela importante do PIB gaúcho, com um horizonte ambicioso de dobrar a participação nos próximos anos. O setor tem um papel econômico essencial, com uma cadeia de geração de emprego e renda que depende fundamentalmente do serviço de muitas pessoas em diversas áreas como transporte, hospedagem e produção de artesanato e itens da cultura local. O impacto positivo abrange, além dos nossos bravos empreendedores, milhares de trabalhadores e suas famílias.



Neste momento, queremos a oportunidade de apresentar o que já fizemos e estamos fazendo. O Brasil se uniu pelo Rio Grande do Sul em um ato de solidariedade sem precedentes, algo que jamais esqueceremos. Agora, nos uniremos aqui, em um destino vibrante, atrativo e seguro. Sejam todos bem-vindos, estamos esperando por vocês!