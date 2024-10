Quando se fala sobre o mundo da bola, a maior parte do debate público se volta ao que acontece dentro das quatro linhas. Gols, passes, dribles, defesas marcantes e até erros de arbitragem ocupam o imaginário popular com contornos de emoção. Nos últimos anos, porém, chama a atenção a ainda limitada discussão sobre a violência contra a mulher no esporte mais popular do país – situação que já colocou atrás das grades jogadores renomados com passagens pela Seleção Brasileira, como Robinho e Daniel Alves, ambos condenados por estupro na Itália e na Espanha, respectivamente.



Casos não faltam para ilustrar como o machismo, que, é bem verdade, se trata de um problema social e de alta complexidade, encontra campo aberto no futebol. O caso mais recente no país envolve o lateral esquerdo Caio Paulista, atualmente no Palmeiras, acusado de agressão por Clara Monteiro, sua ex-mulher e mãe de um dos seus filhos. Na Europa, veio à tona ontem uma investigação do Ministério Público da Suécia, que, segundo a imprensa internacional, pode envolver o nome do atacante Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid e da França, um dos maiores craques da atualidade. Sua advogada garante a inocência dele.



Ainda na Espanha, circulou na imprensa mundial no mês passado um “contrato de estupro acidental”, que jogadores têm apresentado a mulheres para evitar denúncias de crimes do tipo, diante da alta de casos recentemente. O documento, além de frágil judicialmente, expõe a faceta mais cruel do machismo no futebol. Os atletas invertem a lógica e querem, na prática, ser tratados como uma parcela da sociedade acima do bem e do mal.



Todo esse contexto se soma ao que se vê nas arquibancadas mundo afora. Quem frequenta estádios se depara com frequência com músicas machistas, que objetificam a mulher para provocar um rival – sem contar os olhares indesejados, independentemente da roupa usada.



O cenário exige que os clubes e as confederações tomem medidas duras para combater a violência contra a mulher no futebol e, mais do que isso, conscientizem seus atletas sobre eventuais crimes que se tornaram recorrentes no noticiário esportivo. Recentemente, Atlético, Cruzeiro e América marcaram golaços ao divulgarem, entre seus funcionários, inclusive os atletas, o protocolo "Fale Agora", desenvolvido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese-MG) para trabalhar a questão com os departamentos de psicologia e pedagogia dos três principais clubes mineiros.



É papel dos clubes realizar medidas efetivas para reduzir os casos de violência contra a mulher. Pouco adianta aderir a campanhas educativas nos uniformes se, dentro do vestiário, posturas machistas são aceitas sem problematização. O caso do Coelho é emblemático. No ano passado, o time contratou o atacante Pedrinho, hoje no Santos, denunciado por agressão contra sua namorada, Amanda Nunes – motivo pelo qual o São Paulo rescindiu o contrato com o jogador. Aqui, não se trata de uma caça às bruxas, mas é preciso prudência para que aquele acusado só volte a ocupar uma posição de destaque após a apuração completa do caso.



Além disso, é preciso reconhecer a atribuição que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem neste necessário combate. Sempre muito preocupada com a Seleção Brasileira, a CBF fecha os olhos para problemas recorrentes da modalidade no país, entre eles a violência contra a mulher e o machismo abertamente vociferado com orgulho nas arquibancadas, independentemente do clube ali representado. Um problema não só do esporte, mas também dele.



Parte desse combate também passa por maiores investimentos no futebol feminino – parcela essa que também cabe ao torcedor cobrar efetivamente seus dirigentes. O vexame dado pelo Atlético na última edição do Campeonato Brasileiro mancha a história do clube ao terminar a competição com um empate e 14 derrotas, somando apenas um ponto. Antítese viveu o Cruzeiro, que chegou à segunda fase e vendeu cara uma eliminação para o Palmeiras nas quartas de final. Essa valorização anda de mãos dadas com a luta por um futebol mais igualitário e inclusivo.