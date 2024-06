Rodrigo Xavier

CEO da V8.Tech e montanhista

Enquanto o vento congelante batia contra meu rosto durante a madrugada numa face exposta do Sajama (montanha mais alta da Bolívia com 6.542m), e minha vida dependia apenas da minha total concentração em seguir em frente e equilibrado numa crista de gelo de 40cm de largura rumo ao cume ou cair em um abismo onde não se enxergava o fim, um pensamento me aquecia: os desafios que enfrentamos moldam a essência de quem somos e, consequentemente, da forma como lideramos.



No início, minha jornada como empreendedor era tão árdua quanto escalar uma montanha imensa.

Olhamos para a montanha e acreditamos que seja impossível. Mas, ao dividir aquela imensidão em pequenos objetivos e dar um passo de cada vez, sempre focado, avançamos de etapa em etapa e conquistamos o que parecia impossível. A empresa que co-fundei com minha sócia Graci de Melo em 2014 enfrentou desafios imensos, e para mim, conduzi-la é como escalar o Everest.



"Nas montanhas, como na vida, a coragem e a perseverança são duas virtudes que, em simbiose, conduzem aos cumes mais altos", disse o célebre alpinista Reinhold Messner, o primeiro a escalar todas as montanhas de 8 mil metros sem o auxílio de oxigênio suplementar. Cada obstáculo superado e cada meta alcançada foram possíveis por meio de uma perseverança implacável.



O cume só é atingido com um trabalho em equipe coeso e diversificado. No mundo empresarial, essa lição se traduz em confiança, colaboração e diversidade. Desenvolvemos uma equipe de quase 400 profissionais e, juntos, estamos alcançando crescimentos anuais exponenciais, culminando num faturamento recorrente projetado de R$ 305 milhões em 2024. Essa força coletiva reflete a sinergia e colaboração encontradas nas expedições às maiores alturas.



Enfrentar metas audaciosas é como encarar montanhas intimidadoras. Ao superar o Aconcágua (maior montanha das Américas, com 6.961m) e o Kilimanjaro (maior montanha da África, com 5.895m), aprendi que "o cume é apenas a metade do caminho", pois a escalada só termina quando voltamos para casa e abraçamos as pessoas que amamos. O mesmo vale para a empresa: de que adiantam os grandes resultados e realizações profissionais se não podemos transformar a vida de quem amamos? Este sentimento me inspira diariamente a não apenas alcançar objetivos, mas a superá-los, sempre buscando novos horizontes para a empresa e para a vida.



As montanhas nos ensinam sobre resiliência. Dificuldades e falhas são mestres impiedosos que nos ensinam a nos reerguer e seguir adiante. "Você nunca conquista uma montanha. Você se harmoniza com ela", assim como com os mercados e negócios. Essa harmonia com os desafios é crucial para enfrentar incertezas econômicas e rápidas mudanças tecnológicas.



Os sonhos alimentam a alma e simbolizam a ambição que impulsiona a inovação e o crescimento. Os sonhos que guiaram grandes montanhistas também direcionam os objetivos empresariais mais audaciosos. Os mesmos valores que me levaram às maiores altitudes também nos conduzem a novos patamares de realização e sucesso.



A inspiração ilumina o caminho dos que buscam superação. Cada decisão empresarial, como cada passo na montanha, foi guiada por ensinamentos profundos. São essas lições que hoje compartilho, um chamado à ação para que as montanhas que escolhemos escalar sejam fontes de aprendizado e crescimento. No cume de nossas ambições, que possamos encontrar um horizonte de infinitas possibilidades e que isso nos permita transformar positivamente a vida de todos que nos cercam.



Olhemos para o céu e determinemos qual será o nosso Everest (8.849m). E que o caminho seja repleto de aventuras, aprendizados e conquistas coletivas. Na jornada e no destino, descobrimos o verdadeiro valor das alturas que aspiramos alcançar.