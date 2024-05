Milton Cordova Júnior

Vicente Pires – DF

“As imagens da tragédia gaúcha que chegam a todo instante impressionam, mesmo para quem residiu na Amazônia por 20 anos (Amazonas e Rondônia) vivenciando as cheias dos rios Negro, Amazonas e Madeira (como eu). A respeito do apocalipse gaúcho é desnecessário repetir as informações que já são de conhecimento geral (tragédias familiares, pessoais, econômicas, meio ambiente). Apesar disso, sempre é bom lembrar e citar a ação inestimável de heróis anônimos (forças de segurança – policias e bombeiros –, das Forças Armadas, de pessoas comuns, da sociedade em geral) envolvidos num movimento para salvar vidas (num primeiro momento) e amenizar o sofrimento dos gaúchos. Lembra um pouco o movimento ocorrido em 1985 em prol da África, no projeto USA for Africa, que teve como objetivo arrecadar fundos para o combate à fome e doenças que assolavam o continente africano. Foi nesse movimento que surgiu a belíssima música 'We Are The World' ('Nós somos o mundo'), gravada por 45 grandes artistas norte-americanos.

Entretanto, dentre as inúmeras ações em andamento, tomei conhecimento de uma que é digna de destaque, não apenas pelo seu significado e ineditismo em si, mas pelo seu potencial efeito multiplicador. O deputado federal Gustavo Gayer, de Goiás (que em tese nada tem a ver com o Rio Grande do Sul) anunciou, num pungente vídeo, que destinará ao povo gaúcho 90% de suas emendas parlamentares, algo em torno de R$ 35 milhões. Vale lembrar que esses recursos iriam para Goiás, base eleitoral do deputado, que assume elevado risco político e pessoal em razão de discurso negativo que seus adversários políticos (ou eleitores goianos) poderão se valer contra ele. Fico a imaginar o volume de recursos que poderia ser obtido se todos os demais 512 deputados federais e os 81 senadores tivesse a mesma iniciativa (não necessariamente no mesmo percentual). Assim, fica a dica para todos os parlamentares federais, estaduais e municipais adotarem iniciativa semelhante, pois a reconstrução do Rio Grande do Sul será árdua e penosa. Sempre é bom lembrar que o Rio Grande do Sul é a quarta maior economia do Brasil e um dos maiores celeiros de grãos, de forma que reconstruir o estado gaúcho é preventivamente 'reconstruir' o Brasil (que infelizmente e em breve sentirá os efeitos da tragédia gaúcha).

We Are The Rio Grande do Sul.”