Guilherme Hoppe

Coordenador de Inovação no Ibrawork



As smart cities têm sido cada vez mais reconhecidas como soluções promissoras para os desafios urbanos contemporâneos, incluindo a mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Essas cidades inteligentes empregam uma variedade de tecnologias para otimizar serviços urbanos e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. No entanto, à medida que as mudanças climáticas continuam a afetar o ambiente global, é fundamental que as smart cities enfrentem os desafios emergentes de resiliência climática, para garantir a sustentabilidade a longo prazo das comunidades.



A infraestrutura inteligente desempenha um papel crucial na mitigação e adaptação a essas mudanças ambientais. Um exemplo claro são as tempestades severas no Brasil, como as que frequentemente ocorrem na região Sudeste. Neste caso, os sistemas de drenagens inteligentes podem ajudar a minimizar inundações urbanas, enquanto edifícios equipados com tecnologias de eficiência energética reduzem a demanda por eletricidade, fortalecendo assim a resiliência das comunidades afetadas.



Um fato que precisa ser abordado é a gestão de dados além de seu desempenho, papel fundamental ao exercer a resiliência climática. Durante mudanças climáticas extremas no Brasil, como secas prolongadas ou enchentes repentinas, associadas a fenômenos como o El Niño e La Niña, a análise de dados em tempo real provenientes de sensores e dispositivos conectados (IOTs) pode melhorar a capacidade das autoridades locais de prever os impactos e coordenar respostas eficazes nas comunidades locais.



Durante períodos de eventos climáticos extremos associados a esses fenômenos, a colaboração entre governos, setor privado, organizações não governamentais e comunidades locais pode facilitar o acesso aos recursos e à expertise necessária para proteger infraestruturas críticas e garantir a segurança dos residentes. Além disso, o engajamento comunitário e a educação desempenham um papel crucial na promoção do cuidado ao meio ambiente. Programas de conscientização pública têm o potencial de educar os cidadãos sobre medidas de preparação para tempestades e outras consequências.



Paralelamente, ao abordarmos o tema em um âmbito global, observamos experiências como tempestades intensas no Sudeste asiático, muito frequentes nas Filipinas e na Tailândia. Infraestruturas inteligentes desempenham um papel crucial na preparação e resposta a eventos climáticos extremos, como, por exemplo, sistemas de alerta precoce baseados em dados podem ajudar a evacuar áreas de risco antes da chegada de tempestades, reduzindo o impacto sobre a população.



Por fim, parcerias e colaborações multissetoriais desempenham um papel crucial na impulsão da inovação e na implementação de soluções integradas de resiliência climática em smart cities. A integração de tecnologia, dados e colaboração comunitária oferece a estas cidades um potencial significativo para promover esta resiliência e construir um futuro mais sustentável para as comunidades globais. Observar a abordagem das comunidades aos eventos climáticos extremos evidencia a importância da gestão baseada em dados para garantir a segurança de seus cidadãos.