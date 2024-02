João Marcelo Dieguez

Prefeito de Nova Lima

Quero dividir com vocês uma experiência que, agora, em fevereiro, vai contemplar mais de mil crianças em escolas infantis de Nova Lima. Uma iniciativa lançada em 2022, quando foram implantadas academias para bebês em cinco escolas municipais. Este projeto inovador visa proporcionar um ambiente estimulante e adequado para o desenvolvimento integral de crianças com idades entre 4 meses e 5 anos.



A parceria, então estabelecida com a renomada rede Baby Gym, especialista em metodologias inovadoras para a primeira infância, permite que as escolas ofereçam espaços equipados com tatames, túneis, mascotes, tecidos, bolas de pilates, espumados e brinquedos pedagógicos. Profissionais qualificados da Baby Gym treinaram os professores de Educação Física das unidades de ensino, garantindo a implementação eficiente da metodologia que visa ao estímulo de habilidades sociais, psicomotoras, cognitivas, sensoriais e emocionais.



A decisão de lançar essa academia para bebês foi especialmente providencial naquele contexto, considerando os desafios enfrentados pelos alunos dessa faixa etária durante o período de isolamento e ensino remoto impostos pela pandemia. Aproximadamente 80% do desenvolvimento cerebral humano ocorre nos três primeiros anos de vida. Daí a importância de proporcionar estímulos adequados nesse período crucial.



Inicialmente, como já dito, cinco escolas-piloto, que atenderam estudantes matriculados do berçário ao 2º período, ofereceram o serviço gratuitamente. As salas estruturadas nas escolas oferecem atividades durante o horário regular e integral, permitindo aos pais e responsáveis participarem do processo educacional. A integração da comunidade escolar é essencial, proporcionando oportunidades para os familiares comparecerem a aulas presenciais, aos sábados, e receberem orientações sobre como realizar os exercícios em casa, fortalecendo o vínculo afetivo em momentos de aprendizado e diversão em família.



Essa iniciativa se alinha com a realidade contemporânea, quando personalidades como a atriz Cláudia Raia compartilham experiências positivas ao matricular seu filho em uma Baby Gym, em São Paulo. A atriz, em suas redes sociais, mostrou a importância de oferecer oportunidades para o desenvolvimento infantil, mesmo em meio a agendas atribuladas. E seu marido, o também ator, Jarbas Homem de Melo, mostrou que participa de todo o processo do filho, Luca.



Em um contexto em que a socialização e as interações são desafiadas, a academia para bebês se torna um instrumento valioso para proporcionar às crianças a chance de se desenvolverem de maneira integral. Nesse sentido, reiteramos nosso compromisso com a educação e o bem-estar das futuras gerações, investindo em projetos inovadores que moldam um futuro mais promissor para nossas crianças nova-limenses.