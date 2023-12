Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES



"Javier Milei tomou posse 21 dias após ser eleito, e a Argentina nos deu uma lição. Voto impresso, resultado da eleição poucas horas após a votação, sem contestação e sem o trem da alegria com mais de 900 integrantes na transição e sem plano de governo. Na posse, Milei prometeu paz, prosperidade e no, seu plano de governo, política para servir o cidadão. Não há dinheiro e sem emissão de dinheiro para conter a hiperinflação (hoje anual de 140%), o momento crítico requer sobriedade econômica e exige redução da máquina pública, ajustes e choques para colocar a Argentina nos trilhos e recuperar a credibilidade. Milei, mesmo com a herança maldita e o país destroçado, está otimista. Queira Deus que Milei supere as adversidades e a Argentina retorne aos áureos tempos."