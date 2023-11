João Marcelo Dieguez

Prefeito de Nova Lima

Em busca das melhores práticas, sobretudo em mobilidade e sustentabilidade, visando a uma “nova era urbana”, integrei, a convite do Sebrae-Minas, delegação do nosso estado, formada por gestores públicos, incluindo 11 prefeitos de cidades das regiões Central, Zona da Mata, Noroeste e Alto Paranaíba. Uma semana de intenso aprendizado e trocas de experiências, onde fiquei muito impressionado com o que as “cidades inteligentes” estão criando dentro do que chamamos de economia circular: gestão e responsabilidade com a vida útil dos resíduos, sejam orgânicos ou sólidos, que podem virar compostagem ou recicláveis, por exemplo. Mas o evento foi além no desenvolvimento sustentável das cidades.

Participamos do Smart City Expo World Congress, maior evento de cidades inteligentes do mundo, realizado em Barcelona, na Catalunha, desde 2011. A viagem de benchmarking e capacitação começou na segunda-feira (6/11) e se estendeu até sexta-feira (10/11). Pudemos estar lá e vermos de perto em que podemos avançar. Por meio da promoção da inovação social e da identificação de oportunidades de colaboração, o evento se dedicou a criar um futuro melhor para as cidades, como Nova Lima, e seus cidadãos, como os nova-limenses.

Mas o Sebrae não levou apenas prefeitos mineiros. A comitiva brasileira era composta por, aproximadamente, 100 pessoas de vários estados, envolvidas em projetos com foco na melhoria do ambiente de negócios e na promoção do desenvolvimento econômico sustentável de municípios e territórios.

Barcelona é uma referência mundial em smart city, conceito que abrange práticas modernas de gestão com foco no uso racional e eficiente dos recursos naturais, humanos e financeiros com o objetivo de melhorar a qualidade de vida aos cidadãos. O evento proporcionou acesso a experiências inovadoras e tecnologias disruptivas conectadas ao futuro das cidades no mundo.

Meu foco foi ampliar a gama de ideias e soluções que possam ser trazidas para Nova Lima, sobretudo para melhorar o ambiente de negócios e gerar desenvolvimento econômico, que estamos fazendo, desde que ampliamos o orçamento da pasta de cerca de R$ 3,5 para R$ 28 milhões, e lançamos programas para melhorar a vida de novos talentos e do empresariado local.

Neste período, também fizemos visitas técnicas a instituições de ponta na pesquisa, no desenvolvimento e, principalmente, na implementação de projetos aplicados a soluções urbanas em setores como desenvolvimento econômico local e territorial, saúde, educação, segurança pública, urbanização, transição energética e engajamento social, entre outros.

Já temos muitos exemplos positivos nestes setores, mas a missão abriu nossos olhos para oportunidades ainda não pensadas para a nossa cidade. O Smart City foi uma excelente janela de novidades para todos nós. Conhecer práticas exitosas de outros municípios do Brasil e do mundo nos permite ter inspiração para aplicar aqui, em Nova Lima, estratégias que nos ajudem a solucionar os desafios que temos, além de trazer novidades para aumentar a qualidade de vida e oferecer oportunidades aos nova-limenses.

Acredito, também, que esse foi o momento ideal para apresentar aos demais gestores públicos, empresários e pesquisadores que estavam presentes na feira, especialmente da Câmara de Comércio Brasil-Catalunha, as práticas de gestão que Nova Lima tem adotado nas áreas da inovação e tecnologia, considerando os investimentos e entregas que o Governo Municipal vem realizando. Por isso, meu agradecimento ao Sebrae Minas e demais gestores, nossos companheiros nesta jornada que tanto nos enriqueceu.

Pude mostrar que temos investido em uma série de políticas públicas e programas que estão nos permitindo colocar em prática conceitos relacionados à inovação e à tecnologia que poderão inspirar outros municípios do Brasil e do mundo. São, sobretudo, os casos da Escola Municipal de Programação e Robótica Industrial e a criação do programa iNovaTech, que prepara empresas e nossa mão de obra para o mercado tecnológico. Além disso, nosso projeto de videomonitoramento por toda a cidade, o CIAP; reconhecimento facial nas escolas; app do transporte público, que favorece a mobilidade urbana, dentre outros exemplos, mostraram que estamos no caminho certo. E queremos melhorar!