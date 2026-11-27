Transformar serviços tradicionais em negócios de receita recorrente tornou-se uma das principais estratégias das empresas brasileiras de tecnologia. Segundo o Sebrae Startups Report Brasil 2025, divulgado em março de 2026, o modelo de software como serviço (SaaS) já representa 39,1% dos modelos de receita das startups mapeadas no país. A inteligência artificial também avança no ambiente corporativo: dados da pesquisa TIC Empresas, do Cetic.br, divulgados em junho de 2026, mostram que a adoção da tecnologia entre as empresas pesquisadas passou de 13% em 2024 para 17% em 2025. A combinação dessas duas tendências começa a abrir novas oportunidades em mercados tradicionais, entre eles o jurídico.

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Com mais de uma década de experiência em marketing, inteligência comercial e aquisição de clientes, o empresário Bruno Pereira identificou uma oportunidade de negócio em um setor que reúne mais de 1,5 milhão de advogados registrados no Brasil. Fundador do JuriAcess, o empreendedor estruturou uma plataforma que combina inteligência artificial, receita recorrente e investimento compartilhado em distribuição digital. O modelo opera em duas frentes: oferece acesso gratuito à população que procura assistência jurídica e cobra uma assinatura mensal dos profissionais interessados em integrar sua rede. Segundo a companhia, aproximadamente 60% da receita de assinaturas deverá ser reinvestida em aquisição de demanda e expansão da operação, estratégia que busca ampliar a escala do negócio à medida que a base de usuários cresce.

Com mensalidade padrão de R$ 89,90, a legaltech estabeleceu como meta alcançar o equivalente a 5% da base nacional de advogados em dois anos, o que representaria aproximadamente 75,8 mil assinantes. Se atingido, esse patamar corresponderia a uma receita recorrente mensal bruta de R$ 6,81 milhões, ou cerca de R$ 81,76 milhões em receita anualizada, considerando o preço atual. A projeção, que não representa o faturamento realizado pela empresa, depende de fatores como custo de aquisição, retenção, inadimplência e capacidade de expansão. A operação de marketing começou de forma estruturada em Goiás, escolhido como mercado inicial para avaliar o equilíbrio entre oferta de profissionais e demanda por assistência jurídica.

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Pereira, que afirma ter investido centenas de milhares de reais de capital próprio no desenvolvimento da plataforma, relata já ter recebido abordagens de potenciais investidores, mas prefere consolidar o negócio antes de negociar participações societárias. Sua estratégia passa pela construção de um ativo tecnológico com receita previsível, governança e menor dependência da imagem pessoal do fundador. Os Estados Unidos figuram entre os mercados considerados para uma futura internacionalização. Antes disso, o empresário pretende demonstrar que a combinação entre tecnologia, inteligência de mercado e aquisição digital pode sustentar uma operação competitiva em um dos setores profissionais mais tradicionais da economia brasileira.