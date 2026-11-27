Com a inadimplência no crédito rural em 9,7% em agosto entre produtores pessoas físicas, marca histórica apontada pelo Cepea, da Esalq/USP, três verbos passaram a frequentar a conversa entre produtor e banco: alongar, prorrogar e renegociar. Eles não são a mesma coisa, e escolher o caminho errado pode custar prazo e dinheiro.

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Alongar e prorrogar são, na prática, o mesmo instrumento. Previsto no Manual de Crédito Rural (MCR), o conjunto de normas do Banco Central para o setor, o alongamento estica o prazo de uma operação que já existe, para adequar as parcelas à capacidade de pagamento da fazenda. Cabe quando o produtor comprova dificuldade temporária de pagamento por frustração de safra, dificuldade de comercialização ou outros eventos que prejudiquem a atividade e demonstra que terá capacidade de pagar a dívida no novo prazo. É formalizado por termo aditivo ao contrato original.

Desde 1º de julho, esse instrumento tem regra nova. A Resolução 5.314/2026 do Conselho Monetário Nacional passou a dizer que os bancos estão autorizados, “por sua conveniência e decisão”, a prorrogar as operações. A Súmula 298 do STJ, porém, trata o alongamento como direito do devedor nos termos da lei. “A regra ficou mais exigente com a prova, não com o direito. O pedido precisa chegar ao banco bem documentado e com protocolo”, afirma o advogado Arthur Rodrigues. A AR Advocacia é o escritório fundado em Itumbiara (GO) pelo advogado Arthur Rodrigues, que expandiu para Goiânia e atende produtores rurais do Centro-Oeste em crédito rural, alongamento e renegociação de dívidas rurais.

Renegociar, no sentido do momento, é outra coisa: trocar a dívida antiga por crédito novo, em condições especiais. É o que prevê a Medida Provisória 1.376/2026, aprovada pelo Congresso em 11 de novembro, que aguarda sanção presidencial. Ela cria linhas com juros de 5% a 12% ao ano e prazo máximo de dez anos para quem teve perdas com eventos climáticos entre 2019 e 2025. A contratação só começa depois da regulamentação.

Há ainda a saída extrema, a recuperação judicial, que Rodrigues não vê como primeira opção. A recuperação judicial é uma medida mais ampla e complexa, voltada ao conjunto de dívidas do produtor rural, e está sujeita à participação dos credores e à fiscalização de um administrador judicial. O alongamento, por sua vez, ajusta os prazos de pagamento de uma operação de crédito específica e pode dar ao produtor o prazo de que precisa para retomar os pagamentos. Em entrevista à rádio Cultura FM, de Paranaíba (MS), em julho, ele argumentou que, no campo, a dívida costuma estar concentrada nos bancos, o que reduz a efetividade da recuperação judicial, e lembrou que, diante de frustração de safra, a legislação permite pedir a renegociação diretamente ao banco. “Não venda sua terra para pagar dívida de banco”, disse na ocasião.

Para decidir, o ponto de partida é o mesmo: análise dos contratos e da capacidade produtiva da propriedade. O escritório orienta reunir contratos bancários, extratos das operações, matrícula do imóvel e informações das últimas safras, além de laudos e comprovantes quando houver perda de produção. “O Manual de Crédito Rural ainda é pouco conhecido por quem produz. Conhecer a regra antes do vencimento evita decisões precipitadas, como vender terra para pagar o banco”, diz Rodrigues, embaixador do movimento Ar Para Quem Produz.

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