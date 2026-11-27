Uma compra recusada no cartão é um contratempo frequente no comércio eletrônico. Nas vendas high ticket, como mentorias, imersões e programas de acompanhamento que custam milhares de reais, ela vira um prejuízo de outra escala. Por isso, quem vende produtos high ticket passou a olhar para a plataforma high ticket , antes de qualquer outro recurso, pela capacidade de transformar a decisão do cliente em pagamento efetivamente aprovado.

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A comparação com o infoproduto comum mostra o tamanho da diferença. Na Eduzz, ecossistema com soluções focadas em empreendedores digitais pela qual mais de 140 mil produtores já venderam, segundo a empresa, o ticket mediano dos infoprodutos fica perto de R$ 60. Quando a venda chega a quatro ou cinco dígitos, uma transação negada, um estorno ou um boleto não pago afetam o faturamento de forma proporcionalmente muito maior.

Regis Bortolin, CRO e Diretor de Estratégia da Eduzz, coloca a aprovação como o primeiro critério de escolha. “No high ticket, uma recusa no cartão não é a perda de uma venda de R$ 60. É a perda de uma venda de milhares de reais que levou semanas para ser construída. A plataforma precisa aprovar mais e oferecer alternativas quando o limite do comprador não comporta o valor”, afirma.

No high ticket, a venda leva semanas para fechar

O peso da recusa está ligado ao modo como esse tipo de produto é vendido. No segmento de alto valor, a compra costuma vir depois de conversas com o time comercial, o que significa investimento de tempo e de relacionamento antes do pagamento. Se a transação falha no último passo, todo esse esforço fica sem retorno.

Alternativas quando o limite não comporta o valor

A segunda parte da fala de Bortolin aponta para um obstáculo concreto: o limite do cartão do comprador. Segundo a Abecs, associação que representa o setor de meios eletrônicos de pagamento, o parcelado sem juros esteve presente em 58% das compras não presenciais do terceiro trimestre de 2026, mas 44,7% dessas compras parceladas ficaram entre 2 e 4 parcelas. Uma oferta de milhares de reais, por outro lado, depende de prazos mais longos para caber no orçamento mensal.

É nesse ponto que ganharam espaço modalidades de parcelamento mais flexíveis, inclusive as que não exigem que o valor integral esteja disponível no limite, como o Parcelamento Sem Limites, oferecido na experiência de High Ticket da Eduzz. Para as parcelas que atrasam depois da venda, a plataforma conta com recuperação automática, acompanhamento de pagamentos pendentes e régua de cobrança.

Fraude e estorno também entram na conta

Aprovar mais não significa aprovar sem critério. Transações de valor elevado tendem a atrair mais tentativas de fraude, e uma contestação no cartão tem efeito maior sobre o caixa. Por isso, as plataformas voltadas ao segmento passaram a combinar análise antifraude, gestão de chargeback e divisão automática de pagamentos, o split, usado quando coprodutores, especialistas convidados ou agências dividem a receita de uma mesma venda.

O que observar na escolha da plataforma

O cenário de pagamentos reforça a atenção ao tema. As compras pela internet e por outros canais não presenciais somaram R$ 338,3 bilhões no terceiro trimestre de 2026, alta de 15,6% em um ano, segundo a Abecs. Para Bortolin, a plataforma deixou de ser um detalhe operacional. “A plataforma deixou de ser só o lugar onde a venda acontece. No high ticket, ela faz parte da estratégia comercial, porque define quantas vendas são aprovadas, quanto do faturamento fica no negócio e por quanto tempo o cliente permanece”, afirma.

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