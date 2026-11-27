Escolher onde consertar o carro costuma ser uma decisão tomada por indicação, no boca a boca do bairro ou do trabalho. E os números confirmam que, para o motorista, o critério que mais pesa não é o preço. Na pesquisa do IQA (Instituto da Qualidade Automotiva) com a Ipsos, que ouviu cerca de 400 donos de veículos de todo o país e foi apresentada em outubro de 2026, a confiança nos profissionais lidera, com 33% das respostas. Qualidade do serviço e garantia empatam em seguida, com 17% cada, e o valor cobrado aparece com 8%. Saber como escolher uma oficina de confiança, portanto, passa por observar sinais concretos antes de deixar o carro lá.

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Para Richard de Jesus, cofundador e CEO da RepareCar, sistema de gestão para oficinas mecânicas , o sinal mais claro é a disposição da oficina em registrar e mostrar o que faz. “Quando o motorista passa a pedir registro do serviço com foto e relatório, a oficina que trabalha certo ganha espaço e o mercado inteiro melhora”, afirma.

O que pesa na escolha

Na mesma pesquisa, mais da metade (53%) cuida do carro em oficinas independentes; as concessionárias ficam com 20%, e os centros automotivos, com 17%. A rede independente é grande: o Sindirepa Brasil (Associação de Entidades e Empresas de Reparação de Veículos no Brasil) estima cerca de 118 mil oficinas no país. Com tanta opção, vale ter um roteiro para avaliar, em vez de decidir só pelo primeiro orçamento.

A decisão também costuma ser compartilhada. Segundo o levantamento, 68% afirmam ser os principais responsáveis pela manutenção do carro, e 24% consultam a família antes de decidir. A impressão que a oficina causa na primeira visita, portanto, chega à mesa do jantar.

Sinais na primeira visita

Alguns hábitos mostram, logo de início, como a oficina trabalha. O primeiro é o orçamento. Pelo Código de Defesa do Consumidor, ele deve ser entregue antes do serviço, com mão de obra, peças, forma de pagamento e prazo separados, e vale por 10 dias, salvo acordo diferente (art. 40). Depois do sim do cliente, o valor só se altera se houver nova negociação. A oficina organizada apresenta esse documento sem que o cliente precise pedir.

O segundo é a forma de tratar o que aparece no meio do caminho. Se surgir outro reparo durante o serviço, o profissional cuidadoso liga, explica e só segue com a aprovação do cliente, de preferência por mensagem, que fica registrada. Pelo artigo 39, inciso VI, do código, trabalho feito sem orçamento e sem o aval expresso do cliente configura prática abusiva.

O terceiro é a explicação. Um bom profissional mostra o que encontrou e explica a consequência de não fazer o reparo, sem pressionar. Ver o componente desgastado ajuda mais do que dez minutos de termo técnico.

Também ajuda fazer algumas perguntas: a oficina tem experiência com o modelo do seu carro? Tem equipamento de diagnóstico para ele? Como avisa quando aparece um serviço extra? Respostas claras e sem rodeio são um bom sinal.

A entrega também conta

A confiança se confirma na retirada. Segundo o Procon-SP (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor), quem busca o carro pode pedir uma via da ordem de serviço e o comprovante do pagamento, e o conserto conta com 90 dias de garantia a partir do fim do serviço. Vale pedir que a ordem descreva o trabalho feito e as peças substituídas, e guardar tudo junto com a nota fiscal. O termo de garantia por escrito, com o dia da retirada e a descrição do que ele cobre, completa o pacote e evita discussão se o problema voltar. “O dono do carro tem o direito de saber o que foi feito, com qual peça e por quanto. Quando isso está registrado, ninguém precisa confiar só na palavra”, diz o executivo.

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Uma oficina que entrega esses papéis sem rodeio costuma ser a mesma que explica o orçamento com calma e avisa antes de qualquer serviço extra. É esse conjunto, mais do que o valor cobrado, que leva o cliente a voltar e a indicar o endereço para a família.