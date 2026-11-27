A administração do capital empregado na produção de bovinos exige uma compreensão abrangente dos riscos associados à atividade pecuária. Entre a aquisição dos animais, os investimentos em alimentação e a efetivação das vendas, existe um intervalo durante o qual os recursos permanecem comprometidos com a operação. Essa dinâmica integra o contexto empresarial de Carlos Arturo Mallorquin Junior, fundador da ART SOLUTION EAS, no Paraguai.

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A pecuária intensiva apresenta características que aproximam sua administração de outros segmentos industriais. A necessidade de organizar estoques, acompanhar despesas, projetar receitas e estabelecer parâmetros de produtividade torna o planejamento financeiro um componente relevante para a continuidade dos negócios.

No confinamento bovino, parte significativa dos investimentos é direcionada à aquisição dos animais e à manutenção da alimentação durante o ciclo produtivo. A duração desse período influencia diretamente o volume de capital necessário para sustentar a operação até a comercialização.

Uma gestão orientada por indicadores permite avaliar diferentes possibilidades de utilização dos recursos. A análise pode considerar o desempenho esperado dos lotes, os compromissos assumidos com fornecedores e as condições comerciais oferecidas pelos compradores.

O desafio não consiste apenas em produzir animais com características adequadas ao mercado. Também envolve compreender como o tempo de permanência no confinamento interfere na disponibilidade financeira da propriedade e na capacidade de iniciar novos ciclos produtivos.

Nesse ambiente, Carlos Arturo Mallorquin Junior atua no desenvolvimento de soluções tecnológicas destinadas à organização das informações utilizadas na administração pecuária. Por meio da ART SOLUTION EAS, o empresário desenvolveu o NUTRI PRO, sistema voltado ao acompanhamento de confinamentos bovinos.

A ferramenta passou por dois anos de testes na Fazenda La Conquista, em Alto Paraná. Sua proposta reúne informações relacionadas ao manejo, ao consumo alimentar, à evolução dos animais e aos custos associados à produção.

A possibilidade de acompanhar esses indicadores favorece a construção de cenários operacionais. Ao identificar diferenças entre o desempenho previsto e os resultados observados, os gestores podem avaliar a necessidade de ajustes antes que determinados problemas comprometam o planejamento financeiro.

A gestão de riscos também depende da capacidade de reconhecer a exposição da atividade às mudanças externas. Oscilações no preço dos alimentos utilizados nas dietas, alterações nas condições de compra dos bovinos e mudanças na demanda por carne podem modificar as projeções estabelecidas no início de um ciclo.

Diante dessas variáveis, a elaboração de cenários alternativos representa uma ferramenta importante. O produtor pode avaliar como diferentes condições de mercado afetariam sua capacidade de cumprir compromissos financeiros, preservar recursos e manter a regularidade das operações.

Outro ponto envolve a concentração das receitas em determinados períodos. Quando a comercialização ocorre em intervalos específicos, a propriedade precisa organizar suas despesas considerando a diferença entre os momentos de pagamento e recebimento.

A integração entre informações produtivas e financeiras contribui para compreender essa dinâmica. Indicadores isolados podem apresentar resultados satisfatórios sem necessariamente refletir a situação econômica da operação como um todo.

O avanço da digitalização amplia as possibilidades de acompanhamento, mas também exige investimentos em capacitação e organização dos processos. A qualidade das informações registradas permanece determinante para que os sistemas ofereçam referências úteis à tomada de decisões.

Na perspectiva empresarial, a tecnologia pode apoiar a construção de modelos de gestão capazes de conciliar produtividade, liquidez e continuidade operacional. Sua utilização precisa considerar as características de cada propriedade e as condições do mercado em que ela atua.

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A trajetória de Carlos Arturo Mallorquin Junior no desenvolvimento de soluções para a pecuária paraguaia acompanha esse movimento de profissionalização. Em uma atividade marcada por ciclos produtivos e exposição a diferentes riscos, a capacidade de antecipar cenários torna-se um elemento estratégico para preservar investimentos e orientar a expansão dos negócios.