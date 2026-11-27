A integração entre produtores rurais, fornecedores, frigoríficos e distribuidores representa um dos principais desafios para o desenvolvimento da cadeia de carne bovina na América do Sul. Em um mercado caracterizado pela diversidade de sistemas produtivos e pelas exigências dos consumidores, a capacidade de estabelecer relações comerciais sustentáveis tornou-se um diferencial competitivo. Nesse contexto, o empresário Carlos Arturo Mallorquin Junior integra as discussões sobre a modernização da pecuária paraguaia.

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Fundador da ART SOLUTION EAS, o empresário atua em um ambiente no qual a produção animal precisa estar cada vez mais conectada às necessidades do mercado consumidor. A comercialização de bovinos envolve decisões que começam antes mesmo da formação dos lotes e incluem aspectos relacionados à alimentação, à sanidade, à logística e à organização das informações produtivas.

A aproximação entre os diferentes participantes dessa cadeia permite compreender como as decisões tomadas dentro das propriedades rurais influenciam as etapas posteriores de processamento e distribuição. Quando existe maior integração, produtores e compradores podem estabelecer parâmetros comerciais mais claros, reduzindo divergências relacionadas às características dos animais negociados.

Outro aspecto relevante é a rastreabilidade. A identificação da origem dos bovinos e o acompanhamento de seu desenvolvimento contribuem para ampliar a transparência das operações. Informações sobre alimentação, tratamentos sanitários e evolução produtiva ajudam a construir um histórico que pode ser utilizado nas negociações comerciais.

Para Carlos Arturo Mallorquin Junior, a transformação tecnológica da pecuária está associada à necessidade de organizar informações que anteriormente permaneciam dispersas. A digitalização dos registros representa uma alternativa para acompanhar diferentes etapas da produção e estabelecer critérios mais objetivos para a avaliação dos resultados.

Uma das iniciativas desenvolvidas pela ART SOLUTION EAS é o NUTRI PRO, ferramenta voltada à gestão de confinamentos bovinos. O sistema foi submetido a testes durante dois anos na Fazenda La Conquista, localizada no departamento de Alto Paraná, no Paraguai.

A experiência permitiu aproximar o desenvolvimento tecnológico das necessidades observadas na rotina das propriedades. O acompanhamento de indicadores relacionados ao consumo alimentar, ao desempenho dos animais e aos custos produtivos oferece elementos para compreender a relação entre eficiência operacional e comercialização.

A integração dessas informações também pode favorecer o planejamento da oferta. Ao conhecer as condições de desenvolvimento dos lotes, o produtor dispõe de melhores referências para organizar negociações, avaliar períodos de comercialização e estabelecer compromissos com compradores.

Essa previsibilidade é particularmente importante em uma atividade sujeita a oscilações climáticas, mudanças nos preços dos insumos e variações na demanda. A disponibilidade de informações não elimina essas dificuldades, mas permite que os responsáveis pelas propriedades avaliem alternativas com maior antecedência.

No mercado internacional, a competitividade da carne bovina também depende da capacidade de atender diferentes padrões sanitários e comerciais. A organização dos processos internos pode contribuir para que os produtores compreendam essas exigências e adaptem suas operações às características dos mercados atendidos.

A evolução da pecuária paraguaia passa, portanto, por uma combinação entre conhecimento tradicional, inovação tecnológica e integração comercial. Mais do que ampliar a quantidade de animais produzidos, o desafio envolve estabelecer processos capazes de acompanhar as transformações da demanda.

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A atuação empresarial de Carlos Arturo Mallorquin Junior insere-se nesse cenário de mudanças, no qual a informação assume importância crescente nas relações entre o campo e os demais segmentos da economia. A conexão entre produção, qualidade e comercialização constitui uma das bases para o desenvolvimento sustentável da cadeia bovina.