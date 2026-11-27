Às 20h de uma terça-feira, com a porta de aço já descida, o celular de um lojista do Centro de Uberlândia continua apitando. São pedidos de orçamento, perguntas sobre horário de funcionamento, clientes querendo saber se o produto chegou. A cena se repete em milhares de pontos comerciais do Triângulo Mineiro e ajuda a explicar por que a automação de atendimento virou pauta de reunião em lojas que, até pouco tempo atrás, tratavam o aplicativo como um recado rápido entre balcão e cliente.

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O dado que sustenta esse movimento é conhecido. Segundo o Panorama Mobile Time/Opinion Box Mensageria no Brasil, publicado em março de 2024, o WhatsApp está instalado em 98% dos smartphones brasileiros. Não existe outro canal com essa capilaridade no varejo de rua. Nesse caminho, vale avaliar um UnderChat, chatbot para WhatsApp, antes de decidir.

O canal que está em praticamente todo celular brasileiro

Mais relevante do que a instalação é a frequência de uso. O mesmo Panorama Mobile Time/Opinion Box de 2024 registrou que 94% dos mais de 147 milhões de usuários brasileiros abrem o aplicativo todos os dias. Isso muda a natureza da conversa comercial: o cliente não precisa ser convencido a baixar nada, nem a criar login.

Para o comércio, a consequência prática é direta. O tempo de resposta passou a ser critério de compra. Quem demora duas horas para responder um orçamento de material de construção perde a venda para quem respondeu em cinco minutos, mesmo cobrando um pouco mais caro.

Do lado das empresas, a adoção acompanhou. A TIC Empresas 2024, conduzida pelo Cetic.br com 4.453 companhias de 10 ou mais pessoas ocupadas, por telefone, entre março e novembro de 2024, encontrou 74% delas usando WhatsApp ou Telegram. Em 2017, esse índice era de 42%. Em sete anos, o aplicativo de mensagem deixou de ser atalho informal e virou infraestrutura de atendimento.

Usar o WhatsApp é comum. Automatizar, nem tanto

Aqui mora a distorção que o comércio de Uberlândia começa a enfrentar. Ter o aplicativo instalado e vender com apoio de automação são coisas diferentes. A pesquisa do Cetic.br identificou 13% de empresas utilizando inteligência artificial em 2024, exatamente o mesmo percentual de 2023. Ou seja: o canal cresceu, a automação ficou parada.

Um levantamento da AllService AI, cruzando a TIC Empresas 2025 com o CEMPRE 2024 do IBGE, estimou cerca de 316 mil empresas com 10 ou mais pessoas ocupadas que venderam por mensagem de WhatsApp, Skype ou chat do Facebook nos 12 meses anteriores à pesquisa. É um número expressivo de negócios vendendo por mensagem, mas apoiados, em boa parte, em digitação manual.

Entre os pequenos, a dependência do canal é ainda maior. O Sebrae aponta que 82% das micro e pequenas empresas brasileiras usam o WhatsApp para vender e se comunicar com clientes, o que faz do aplicativo a ferramenta digital mais adotada pelos pequenos negócios do país. Nenhum sistema de gestão, nenhuma rede social, nenhum e-commerce chega perto disso.

O Panorama de Marketing e Vendas 2024, da RD Station, encontrou 70% das empresas brasileiras usando o aplicativo em estratégias de marketing e vendas, alta de 10% sobre 2023. Juntando as peças, o quadro fica claro. A fila de conversas cresceu. A equipe de atendimento, não.

Por que o assunto chegou ao comércio do Triângulo

Minas Gerais tem o terceiro maior PIB entre os estados brasileiros e está dividida em 853 municípios, o maior número do país. Esse desenho territorial produz uma malha de pequenos negócios espalhados por cidades médias e pequenas, muitos deles atendendo clientes de municípios vizinhos sem loja física na região.

Uberlândia concentra parte desse fluxo. Distribuidoras, clínicas, autopeças, lojas de materiais e serviços de assistência técnica atendem compradores de toda a área de influência do Triângulo. Quando o raio de atendimento se amplia, o volume de mensagens cresce em ritmo que nenhuma contratação acompanha.

Um caso concreto ilustra o impasse. Uma loja que recebia 40 conversas por dia conseguia operar com dois atendentes revezando no mesmo aparelho. Ao passar de 150 conversas diárias, o mesmo arranjo gerou mensagens perdidas, clientes respondidos duas vezes e nenhum histórico confiável sobre quem já havia comprado.

O que um chatbot resolve e o que ele não resolve

Automação de mensagem não substitui vendedor. Ela filtra, organiza e devolve tempo. As plataformas do mercado seguem uma lógica parecida: um fluxo inicial recebe o contato, identifica a intenção, responde o que é repetitivo e encaminha o restante para uma pessoa.

As tarefas que a automação absorve bem são previsíveis:

Informar horário de funcionamento, endereço e formas de pagamento

Consultar status de pedido ou de ordem de serviço

Enviar catálogo, tabela de preços ou link de pagamento

Distribuir a conversa para o setor certo, separando vendas, suporte e cobrança

Registrar histórico de cada cliente, independentemente de qual atendente respondeu

Negociação complexa, reclamação delicada e venda consultiva continuam humanas. O erro mais comum é tentar automatizar justamente essas etapas, o que gera cliente irritado repetindo a mesma informação três vezes para um menu que não entende o problema.

Entre as plataformas nacionais voltadas a esse público está a UnderChat, chatbot para WhatsApp, que reúne fluxos visuais, inteligência artificial, filas, múltiplos atendentes, histórico e supervisão, com transição para atendimento humano quando a conversa sai do script. O critério de escolha, no entanto, deveria ser sempre o mesmo, independentemente do fornecedor: verificar se a ferramenta permite que uma pessoa assuma a conversa a qualquer momento, sem que o cliente precise recomeçar.

O tamanho do mercado e o que isso significa para o lojista

O movimento não é local. Em 2024, o WhatsApp Business atingiu 50 milhões de empresas usando a plataforma globalmente, com 15 milhões de usuários na Índia, o maior mercado do mundo. O Brasil ocupa a segunda posição. Por aqui, são 5 milhões de pequenas e médias empresas no WhatsApp Business e 60% das marcas mais valiosas do país operando com a API do aplicativo, a modalidade mais avançada, que permite integração com sistemas próprios.

Ao contrário do que parece, essa diferença entre o aplicativo comum e a API não é detalhe técnico. A versão gratuita funciona em um aparelho, com limite de recursos de organização. A API permite vários atendentes na mesma linha, filas, relatórios e integração com estoque ou financeiro. Para uma loja com três vendedores e um número só, essa escolha define se a automação vai funcionar ou atrapalhar.

Comparamos o discurso dos fornecedores com os números públicos e o descompasso aparece. O mercado fala em adoção generalizada de inteligência artificial no atendimento, mas o Cetic.br encontrou os mesmos 13% de empresas com IA em 2023 e 2024. A promessa corre na frente da estatística.

Onde os dados têm limite

Não existe, nas bases consultadas, pesquisa setorial específica sobre adoção de chatbots ou WhatsApp Business por empresas mineiras. Os números disponíveis são nacionais, do Cetic.br, do Sebrae, da RD Station e do Mobile Time/Opinion Box. Entidades como Sebrae-MG e Fecomércio-MG são os caminhos mais diretos para quem busca recorte estadual.

Há outra limitação relevante. A TIC Empresas cobre companhias com 10 ou mais pessoas ocupadas, o que deixa de fora o microempreendedor individual e boa parte do comércio de bairro, exatamente o público que mais depende do aplicativo. Os 82% apontados pelo Sebrae ajudam a cobrir essa lacuna, mas medem uso do canal, não automação.

Também não foram localizados dados próprios e públicos de clientes, faturamento ou presença em Minas Gerais da UnderChat. Consta no site institucional o CNPJ 42.611.787/0001-78. Qualquer comparação entre fornecedores, portanto, precisa ser feita caso a caso, com teste real.

O que verificar antes de contratar

A verdade é que a maior parte dos problemas de automação de atendimento não nasce da tecnologia, e sim da falta de diagnóstico antes da contratação. Antes de assinar qualquer plano, o comerciante consegue fazer sozinho um levantamento simples, com papel e caneta, ao longo de uma semana.

1. Contar quantas conversas chegam por dia e em quais horários se concentram

2. Separar quantas são perguntas repetidas e quantas exigem negociação

3. Medir o tempo médio até a primeira resposta, inclusive fora do horário comercial

4. Verificar quantas conversas ficam sem resposta até o fim do dia

Com esses quatro números na mão, a conversa com qualquer fornecedor muda de patamar. Se 60% das mensagens são dúvidas repetidas, a automação devolve horas de equipe. Se a maioria é negociação de preço, o investimento deve ir para organização de filas e histórico, não para respostas automáticas.

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Dois cuidados fecham a lista: exigir período de teste com o volume real da loja e confirmar quem fica com o histórico das conversas em caso de troca de plataforma. Esse segundo ponto costuma aparecer só na hora de sair do contrato.