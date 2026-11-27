Vender um produto é diferente de construir uma empresa capaz de gerar receita todos os meses. Foi essa percepção que levou o empresário Bruno Pereira, conhecido no ambiente digital como Bruno Mister Ins, a iniciar uma nova etapa de sua trajetória empreendedora. Depois de mais de uma década atuando com educação digital, comercialização de tecnologia e marketing, período em que afirma ter vendido mais de 10 mil iPhones, alcançado mais de 350 mil alunos ou consumidores de seus conteúdos e reunido aproximadamente 1,2 milhão de seguidores no Instagram, Pereira decidiu direcionar sua experiência para um desafio diferente: transformar conhecimento sobre vendas e comportamento do consumidor em uma empresa de tecnologia com potencial de escala.

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A decisão acompanha um momento de expansão do empreendedorismo inovador no Brasil. De acordo com o Sebrae Startups Report Brasil 2025, divulgado em março de 2026, o número de startups mapeadas no país praticamente dobrou em dois anos, passando de 11.336 em 2023 para 22.869 em 2025. Mais da metade dessas empresas, 51,8%, já incorpora inteligência artificial em seus produtos ou operações. Para Pereira, a oportunidade estava em um mercado distante de seus negócios anteriores, mas pelo qual sempre teve interesse: o Direito. Ao observar a dificuldade de cidadãos em encontrar advogados especializados e de profissionais em construir presença digital, o empresário identificou um problema que poderia ser explorado por meio da tecnologia. Dessa combinação nasceu o JuriAcess.

O primeiro desafio foi entender que a solução inicialmente planejada não era necessariamente a mais adequada para o público. Concebido como aplicativo, o projeto evoluiu para uma plataforma web, eliminando a necessidade de instalação e permitindo que os usuários encontrem profissionais diretamente pelo navegador. O empreendedor incorporou inteligência artificial para facilitar a busca por especialidades jurídicas e adotou um modelo de assinaturas que permite aos advogados manter um perfil profissional por R$ 89,90 mensais, enquanto o acesso permanece gratuito para a população. Segundo Pereira, centenas de milhares de reais de recursos próprios foram destinados ao desenvolvimento do negócio. A experiência acumulada anteriormente em tráfego pago, construção de audiência e comunicação tornou-se parte da estratégia de crescimento da nova empresa.

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A transição de vendedor digital para fundador de uma legaltech também mudou a maneira como Pereira avalia o sucesso empresarial. Se nos negócios anteriores o desempenho estava diretamente relacionado ao volume de vendas, agora o foco está na capacidade de manter clientes, desenvolver um produto relevante e construir uma organização que cresça independentemente de sua imagem nas redes sociais. Com a estratégia inicial de expansão concentrada em Goiás, o empreendedor pretende consolidar a operação nacional antes de explorar oportunidades internacionais. Sua trajetória evidencia um dos desafios mais relevantes para quem empreende na economia digital: transformar audiência em um ativo empresarial duradouro e conhecimento de mercado em soluções que continuem gerando valor muito além da primeira venda.