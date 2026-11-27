Um agente de inteligência artificial que só lê documentos e prepara resumos erra, no máximo, um texto. O mesmo agente com permissão para alterar cadastros, excluir registros ou acionar pagamentos pode transformar uma falha de interpretação em uma ação com efeito direto na operação. Por isso, definir o que a IA pode acessar passou a ser uma questão de segurança para as empresas que já colocam agentes para trabalhar.

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Diferentemente de uma ferramenta que apenas gera textos, o agente combina etapas, consulta bases de conhecimento e interage com outras aplicações por meio de APIs e MCPs para cumprir um objetivo. Quanto mais sistemas ele alcança, maior o cuidado necessário antes de colocá-lo em funcionamento.

Quando o conteúdo lido vira comando

Uma das ameaças documentadas pela OWASP, organização internacional de segurança, é a injeção indireta de instruções. Ela acontece quando o agente lê uma fonte externa, como um e-mail, uma página ou um documento, que traz comandos maliciosos disfarçados de conteúdo. Se o sistema tratar esses comandos como instruções legítimas, pode abandonar a tarefa original ou tentar usar ferramentas de forma indevida.

A entidade cita o EchoLeak como exemplo de ataque ligado ao desvio de comportamento de assistentes por instruções ocultas. O caso mostra que não basta pedir ao agente, em linguagem natural, que aja com segurança: permissões e regras de execução precisam ser verificadas por controles externos ao modelo.

Líderes de TI já enxergam o risco

Uma pesquisa da Gartner feita em maio e junho de 2025 com 360 líderes de aplicações de TI mostra o tamanho da preocupação. Para 74% dos entrevistados, os agentes representam um novo vetor de ataque às organizações. O número expressa a percepção de risco dos líderes entrevistados, e não um registro de ataques sofridos.

No mesmo levantamento, 75% disseram que suas organizações testavam, implantavam ou já haviam implantado algum tipo de agente, mas só 13% concordaram fortemente que tinham estruturas de governança adequadas para gerenciá-los. Sobre a origem desse descompasso, vale a leitura sobre o ponto cego estratégico da governança de IA nas empresas .

Menor privilégio como regra

A recomendação central da OWASP é aplicar o princípio do menor privilégio, que consiste em liberar somente os acessos necessários para a função prevista. Na prática, significa separar leitura de edição. Um agente que resume chamados não precisa excluir registros, e um agente que prepara propostas comerciais não precisa aprovar descontos nem enviá-las ao cliente sem revisão.

O risco cresce quando as permissões são liberadas de forma ampla para acelerar a implantação. Nesse cenário, um erro de interpretação ou uma instrução maliciosa encontra acesso suficiente para provocar uma consequência maior.

Em operações que processam muitos documentos ou atendimentos, uma falha rara pode se repetir em escala. O controle precisa considerar a probabilidade de erro e também o impacto da ação que o agente está autorizado a executar. Ações financeiras, irreversíveis ou sensíveis para clientes e colaboradores pedem validação humana antes da execução, e a definição de quem responde por cada etapa é tratada em quem é responsável pela segurança da IA na empresa: TI, jurídico ou ninguém .

Registrar o que cada agente consultou e executou completa a proteção, porque permite reconstruir o caminho de um incidente. A trilha mostra as evidências disponíveis sobre a execução, ainda que não explique sozinha como o modelo chegou a cada resposta.

Como a Quintus organiza os acessos

A Quintus , empresa brasileira especializada em IA corporativa, oferece uma plataforma que reúne recursos de governança , colaboração e criação de agentes de IA sem código . Segundo a empresa, a solução disponibiliza permissões por área, acesso centralizado, recursos de auditoria, bases de conhecimento compartilhadas e integrações com outras ferramentas . A Quintus informa ainda que os dados dos clientes não são usados para treinar modelos de terceiros e que são protegidos por criptografia em trânsito e em repouso. Os detalhes estão na página de segurança .

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Antes de colocar um agente em produção, a orientação é validar com a Quintus quais permissões, aprovações, registros e mecanismos de interrupção estão disponíveis para cada agente e integração. Com o acesso restrito ao que a tarefa exige, um eventual erro fica contido em um espaço menor, e as decisões de maior peso continuam sob responsabilidade de quem responde pelo negócio.