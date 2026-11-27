O bem-estar animal ocupa uma posição relevante nas discussões sobre o desenvolvimento da pecuária de corte. A qualidade das instalações, a disponibilidade de água, as condições de alimentação e os procedimentos utilizados no manejo influenciam o desenvolvimento dos bovinos e a organização das propriedades. Nesse contexto, Carlos Arturo Mallorquin Junior atua no segmento de tecnologia aplicada à produção pecuária paraguaia.

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Fundador da ART SOLUTION EAS, o empresário desenvolve soluções destinadas ao acompanhamento de confinamentos bovinos. A atividade está inserida em um cenário no qual os produtores precisam conciliar eficiência operacional, condições adequadas de criação e atendimento às exigências comerciais.

Nos sistemas intensivos, a concentração de animais em espaços destinados à alimentação exige atenção permanente às características do ambiente. A disponibilidade de água de qualidade, a organização dos cochos e as condições das instalações representam fatores importantes para o desenvolvimento dos lotes.

A observação do comportamento dos bovinos também constitui uma ferramenta relevante. Alterações nos padrões de consumo, na movimentação ou na interação entre os animais podem indicar situações que necessitam de avaliação por parte das equipes responsáveis pelo manejo.

A organização dos registros produtivos contribui para identificar essas mudanças. Quando as informações são acompanhadas regularmente, os profissionais podem comparar o comportamento observado com as características habituais dos lotes e avaliar a necessidade de intervenções.

A ART SOLUTION EAS desenvolveu o NUTRI PRO, sistema destinado à gestão de confinamentos bovinos. A ferramenta passou por dois anos de testes na Fazenda La Conquista, localizada no departamento de Alto Paraná, no Paraguai.

O sistema reúne informações relacionadas ao consumo alimentar, ao desempenho dos animais, aos tratamentos realizados e aos custos produtivos. A proposta permite integrar registros que auxiliam os responsáveis pelas propriedades no acompanhamento das atividades.

A atuação de Carlos Arturo Mallorquin Junior nesse segmento acompanha a incorporação de ferramentas digitais à rotina pecuária. A tecnologia pode complementar a observação realizada pelas equipes de campo, oferecendo referências para identificar alterações e organizar procedimentos.

Entretanto, o acompanhamento informatizado não substitui a avaliação dos profissionais responsáveis pela saúde e pela nutrição dos animais. A interpretação dos indicadores deve considerar as condições específicas de cada propriedade e as orientações técnicas aplicáveis.

A relação entre bem-estar e qualidade da carne também envolve as etapas posteriores à criação. Procedimentos inadequados de movimentação, embarque e transporte podem provocar situações de estresse, comprometendo características relevantes para o processamento e a comercialização.

Por essa razão, a organização da cadeia produtiva precisa considerar a continuidade dos cuidados desde a propriedade até a chegada dos animais aos estabelecimentos responsáveis pelo abate.

Outro aspecto importante está relacionado à capacitação das equipes. Trabalhadores que compreendem o comportamento dos bovinos podem desenvolver procedimentos mais adequados de condução, reduzindo situações de agitação e favorecendo a segurança das pessoas envolvidas nas atividades.

A melhoria das práticas de manejo não depende exclusivamente de investimentos em equipamentos sofisticados. A revisão dos procedimentos cotidianos, a manutenção das instalações e a observação sistemática dos animais também representam medidas relevantes.

Na comercialização de carne, a preocupação com a origem dos produtos e com as condições de produção integra as discussões sobre transparência e responsabilidade. A capacidade de organizar informações relacionadas ao histórico dos animais pode contribuir para atender diferentes exigências comerciais.

A pecuária paraguaia encontra nesse cenário oportunidades para aprimorar seus processos produtivos e fortalecer a integração com os mercados compradores. A combinação entre conhecimento técnico, experiência rural e ferramentas de gestão amplia as possibilidades de acompanhamento das atividades.

Carlos Arturo Mallorquin Junior integra esse movimento por meio do desenvolvimento de tecnologias voltadas às necessidades dos confinamentos. A modernização da atividade passa pela compreensão de que produtividade e bem-estar animal não precisam representar objetivos conflitantes.

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A construção de sistemas produtivos eficientes depende da capacidade de reconhecer as necessidades dos bovinos e organizar os recursos disponíveis. Nesse processo, a qualidade do manejo constitui uma das bases para a sustentabilidade econômica da propriedade e para a valorização da carne comercializada.