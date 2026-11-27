O correspondente bancário Meu Consig, sediado em Terra de Areia, no litoral norte do Rio Grande do Sul, registra contratos de crédito pagos a moradores de pelo menos 2.114 municípios que não tinham agência bancária no cadastro do Banco Central de outubro de 2026. Minas Gerais concentra o maior número dessas cidades, com 343 municípios.

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O levantamento, feito pela própria empresa, mostra o papel dos correspondentes bancários em um país onde a rede física de agências não cobre todo o território. O Relatório de Cidadania Financeira do Banco Central apontava que, em 2024, 520 municípios brasileiros, com cerca de 2,5 milhões de habitantes, tinham o correspondente como único atendimento bancário presencial. Em 2020, eram 408. Essa contagem do BC é mais restritiva que a da empresa, porque exclui também as cidades com postos de atendimento. Em qualquer formato, a regra do Conselho Monetário Nacional estabelece que o correspondente apresenta as condições e encaminha o pedido, enquanto a decisão sobre o empréstimo e a responsabilidade pelo atendimento cabem à instituição financeira. A norma vale tanto para o balcão quanto para o atendimento a distância.

Os números indicam alcance geográfico amplo e volume concentrado. Dos 4.936 municípios identificados na carteira, 2.114 não tinham agência na data de referência e 2.822 tinham. As cidades sem agência representavam 42,8% dos municípios alcançados, mas apenas 4,7% dos contratos com localização confirmada. Poço Branco, no Rio Grande do Norte, aparece 131 vezes nos registros. Iati, em Pernambuco, soma 113 contratos, e Satuba, em Alagoas, e São Carlos do Ivaí, no Paraná, somam 96 cada. Depois de Minas Gerais, os estados com mais municípios sem agência na carteira são São Paulo (224), Paraná (173), Bahia (165) e Santa Catarina (127). O dado mede alcance, e não participação no mercado nacional. Também não significa que esses moradores dependessem de uma única empresa, já que uma cidade sem agência pode contar com postos, outros correspondentes e serviços digitais.

A empresa analisou 372.013 contratos pagos entre 1º de janeiro de 2024 e 27 de novembro de 2026. Em 350.139 deles foi possível associar o endereço a um código de município do IBGE. Outros 19.379 registros não tinham cidade ou estado, e 2.495 não puderam ser identificados com segurança, o que faz de 2.114 um mínimo comprovado. A contagem é de contratos, e não de pessoas. A referência foi o cadastro de agências do Banco Central de 30 de outubro de 2026, incluindo a Caixa, e o levantamento não indica se havia agência no dia de cada contratação nem o canal usado em cada operação.

A expansão acompanha a migração do atendimento para canais remotos. Segundo Rafael Matos, a operação começou em outubro de 2018 com ele e dois colaboradores, numa casa dividida com um escritório de advocacia em Terra de Areia. Ao passar do atendimento presencial para o atendimento a distância, a equipe precisou resolver como o cliente saberia quem estava do outro lado. A questão ganhou peso em 2022. De acordo com Matos, na transição do projeto de franquias da VIP para a marca Meu Consig, clientes que conheciam o nome anterior passaram a hesitar diante do novo. Uma das respostas foi oferecer chamadas de vídeo antes de qualquer discussão sobre contrato. Hoje, segundo ele, quase toda semana a equipe usa o mesmo recurso para orientar beneficiários que precisam tirar um extrato no aplicativo Meu INSS.

O avanço do atendimento remoto também traz riscos ao consumidor. No primeiro semestre de 2025, clientes comunicaram aos bancos associados à Febraban 139 mil ocorrências envolvendo falsas centrais ou falsos funcionários de banco. Os números são relatos recebidos pelas instituições, e não uma contagem de empréstimos fraudulentos. Como o nome em destaque numa mensagem pode ser o do correspondente, e não o do banco, a recomendação é encerrar a conversa, procurar por conta própria o canal oficial da empresa e confirmar com o banco indicado na proposta se ela atua em seu nome. Se houver pedido de Pix, boleto ou depósito antecipado para liberar o dinheiro, a orientação do Banco Central é não pagar. Para comparar ofertas, o consumidor pode pedir o mesmo valor pelo mesmo prazo e conferir o Custo Efetivo Total (CET), que reúne juros, tarifas, tributos e encargos. Contratar por um correspondente não garante, por si só, juros menores.

A reputação pública também pode orientar a escolha, desde que lida com cautela. Em 27 de novembro de 2026, o perfil da sede do Meu Consig no Google mostrava 34.049 avaliações, com nota média de 5,0. No Reclame Aqui, entre novembro de 2025 e outubro de 2026, a empresa recebeu 31 reclamações e respondeu a todas. Entre os 11 consumidores que avaliaram o atendimento depois da queixa, o índice de solução foi de 90,9% e a nota média, de 6,91. A plataforma atribuiu à empresa reputação "Ótima", com índice de 8,3. No contexto mais amplo do setor, os dados indicam que a ausência de uma agência na cidade deixou de definir, isoladamente, quem pode consultar condições, comparar propostas e decidir se vale assinar um contrato de crédito.

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Nota à edição: o trecho indicado como citação prioritária ("noopener noreferrer"), assim como as demais "citações" disponíveis, são fragmentos de código HTML e endereços de links, não declarações atribuíveis a uma fonte. Por isso, não foram usados como citação. A atribuição do texto se baseia nas informações de Rafael Matos que constam no briefing, em discurso indireto. Se houver uma declaração real de Matos, ela pode ser incluída no quinto parágrafo.