Eventos técnicos promovidos por produtores rurais ganham espaço como canal de informação e negócios no campo, e o Grupo Agro França realiza, em 28 de janeiro de 2027, a quinta edição do Encontro Técnico Agro França, em Piracanjuba, no sul de Goiás. A programação inclui a participação de profissionais da Pátria Agronegócios e prevê reunir produtores, empresas e especialistas em torno de mercado, tendências e desafios da atividade rural.

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O movimento reflete uma mudança mais ampla no agronegócio brasileiro, em que a competitividade passa a depender também do acesso à informação, da troca de experiências e da conexão entre os diferentes elos da cadeia produtiva. Nesse cenário, o encontro se consolida como um dos pontos de referência do setor na região. Idealizado pelo engenheiro agrônomo Virgínio França, à frente do Grupo Agro França, o evento nasceu durante a pandemia, em um período de transformações profissionais e mudanças na condução da propriedade rural. O que começou como uma iniciativa para aproximar produtores, empresas e profissionais ganhou força ao longo dos anos. A edição de 2026 ultrapassou a marca de 1.400 participantes.

A trajetória do evento acompanha a do próprio idealizador. Em 2020, Virgínio pediu exoneração do cargo público de engenheiro agrônomo do Estado para assumir integralmente a administração da fazenda. Uma das primeiras prioridades foi transformar o modelo de produção: a propriedade, que até então operava apenas com áreas de sequeiro, dependentes das chuvas, passou a investir em irrigação. Os primeiros pivôs marcaram o início de uma expansão que hoje soma sete equipamentos instalados, o que permitiu maior controle sobre o planejamento das safras e ampliou as possibilidades de cultivo.

Ao longo desses seis anos de gestão, a irrigação se tornou um dos principais pilares da evolução da fazenda. Mais do que garantir água para as lavouras, o investimento abriu espaço para diversificar a produção e adotar uma estratégia agrícola menos dependente de uma única cultura. A propriedade já cultivou tomate industrial, quinoa e diferentes variedades de feijão, como carioca, preto e rajado. A diversificação passou a funcionar como ferramenta para enfrentar os ciclos de baixa das commodities, distribuir riscos e buscar melhores condições de comercialização, uma preocupação recorrente entre produtores expostos à volatilidade dos preços agrícolas.

Na avaliação de Virgínio, a combinação entre irrigação e diversificação trouxe avanços para a gestão da propriedade, sobretudo em rentabilidade, segurança produtiva e capacidade de planejamento. A experiência também reforçou o peso de decisões baseadas em conhecimento técnico e análise de mercado, e foi essa vivência que inspirou a criação do encontro, como forma de estender os resultados para além dos limites da fazenda. Para a quinta edição, a Pátria Agronegócios confirmou a presença de Ronaty Makuko, Matheus Pereira e Cristiano Palavro, que vão compartilhar conhecimentos e informações sobre o mercado. A participação reforça a proposta de aproximar produtores rurais de profissionais e empresas que acompanham de perto as transformações e oportunidades do setor.

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Com realização marcada na Fazenda Agro França, o encontro deve reunir novamente produtores rurais, empresas parceiras e profissionais interessados nas discussões do agronegócio. A iniciativa ilustra uma tendência que ganha corpo no interior do país: a de que a modernização dentro da porteira e a construção de redes de relacionamento fora dela caminham juntas na sustentabilidade econômica da atividade rural. Informações sobre o evento e o Grupo Agro França são divulgadas no perfil oficial no Instagram (https://www.instagram.com/grupoagrofranca?fqnt=Y2tmaTVhNHV0NGgy).