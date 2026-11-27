Por White Cube Institucional

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A White Cube, empresa de tecnologia integrante do Grupo Think, realizará em 27 de novembro de 2026 uma campanha de Black Friday para o White Conductor, sua plataforma corporativa de Inteligência Artificial Generativa. As empresas que contratarem a modalidade anual durante a data pagarão por 12 meses e terão acesso à solução por 13 meses, com um mês adicional gratuito.

Destinada exclusivamente ao público corporativo, a condição comercial busca facilitar o planejamento de organizações que pretendem iniciar ou ampliar suas estratégias de Inteligência Artificial em 2027. A contratação anual permite antecipar investimentos com maior previsibilidade financeira e estruturar a adoção da tecnologia dentro de parâmetros corporativos de segurança, governança e controle.

O White Conductor funciona como um hub corporativo de IA, reunindo em um único ambiente modelos premium da OpenAI, Google e Anthropic. A centralização permite que os colaboradores escolham diferentes tecnologias conforme as necessidades de cada atividade, sem alternar entre diversas ferramentas ou administrar contas e assinaturas individuais de múltiplos fornecedores.

A proposta responde a um cenário no qual a utilização de Inteligência Artificial frequentemente se desenvolve de forma descentralizada, com ferramentas contratadas por diferentes áreas ou usadas fora dos ambientes autorizados pela organização. Essa fragmentação dificulta o controle de custos, amplia a exposição de informações sensíveis e reduz a visibilidade dos gestores sobre a adoção da tecnologia e o retorno dos investimentos.

Para apoiar o planejamento financeiro, o White Conductor adota um modelo de licenciamento por usuário baseado em mensagens. A estrutura reduz a imprevisibilidade associada ao consumo de tokens, facilita a centralização das contratações e permite ampliar o acesso à IA de maneira financeiramente sustentável.

A plataforma também foi desenvolvida para transformar ganhos individuais de produtividade em conhecimento organizacional. Os usuários podem criar imagens e apresentações, aprimorar, salvar, organizar, reutilizar e compartilhar prompts, além de acessar repositórios corporativos e utilizar skills para automatizar atividades recorrentes e estruturar processos.

Recursos de curadoria agêntica permitem que agentes de IA identifiquem prompts com potencial de reutilização e compartilhamento. Assim, uma prática desenvolvida por um profissional para executar determinada tarefa com mais eficiência pode ser organizada e replicada por outras pessoas e áreas. A produtividade gerada pela IA passa a ser tratada como um ativo corporativo, em vez de permanecer dispersa em iniciativas individuais.

Segurança e governança são incorporadas à plataforma desde o início da adoção. Os provedores de IA não utilizam os dados corporativos processados no ambiente para treinar seus modelos, e as empresas podem definir contratualmente a residência dos dados. A solução também oferece Single Sign-On, ou SSO, para centralizar a autenticação, além de guardrails personalizados para estabelecer políticas e limites de uso.

Logs, mecanismos de rastreabilidade e auditoria realizada por agentes de IA, com preservação da privacidade dos usuários, complementam a estrutura de controle. O White Conductor foi desenvolvido com alinhamento à Lei Geral de Proteção de Dados, à ISO/IEC 42001 e às referências de segurança e governança do NIST e da OWASP. Esses recursos ajudam a reduzir riscos relacionados ao Shadow AI, termo utilizado para descrever o uso de ferramentas de Inteligência Artificial fora das políticas e dos ambientes autorizados pela empresa.

O White Conductor incorpora ainda práticas de AI FinOps e LLMOps, voltadas, respectivamente, à gestão financeira e à operação de modelos de linguagem. Por meio de dashboards, gestores podem acompanhar o consumo por usuário e área de negócio. A plataforma também centraliza a contratação em um único contrato e fornece relatório executivo mensal com indicadores de adoção, utilização e custos.

A combinação desses recursos permite que lideranças de tecnologia, inovação, finanças, segurança e transformação digital acompanhem a evolução do uso da IA e tomem decisões mais fundamentadas sobre sua expansão. A proposta é criar uma base comum para que a tecnologia seja adotada com controle financeiro, proteção de dados e capacidade de gerar resultados compartilhados entre diferentes áreas.

Empresas e gestores interessados podem conhecer o White Conductor e obter mais informações sobre a condição especial de Black Friday em www.whiteconductor.com.br. A oferta será válida exclusivamente para contratações anuais realizadas em 27 de novembro de 2026.

Sobre a White Cube

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A White Cube é uma empresa de tecnologia integrante do Grupo Think, especializada em produtos e serviços de Dados, Analytics e Inteligência Artificial. Sua atuação combina competências em arquitetura e engenharia de dados, ciência de dados, Business Intelligence, governança e IA aplicada. A empresa apoia organizações no desenvolvimento de maturidade analítica, eficiência operacional, capacidade de tomada de decisão e competitividade. O White Conductor integra sua estratégia de ampliar a adoção corporativa da Inteligência Artificial de forma segura, governada, financeiramente previsível e escalável. Mais informações estão disponíveis em www.whitecube.com.br.