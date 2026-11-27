A trajetória empresarial de João José Oliveira de Araújo começou em 2015, com a compra de uma participação na mineradora de manganês Buritirama, empresa que tinha passivo de cerca de R$ 350 milhões. Desde então, o executivo formou um grupo diversificado em mineração e logística, enquanto a Buritirama enfrenta um processo de falência, e passou a integrar o conselho consultivo de uma empresa britânica de inteligência artificial.

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Na época da primeira aquisição, Araújo ocupava a diretoria financeira da Buritirama e comprou 10% da mineradora. Em seguida, negociou os 90% restantes, que pertenciam ao pai, o investidor Silvio Tini de Araújo. Na transação, a companhia foi avaliada em R$ 500 milhões. Para concluir a compra, o empresário recorreu a financiamento bancário e à antecipação de receitas de vendas futuras. A operação antecedeu a formação do Grupo Buritipar e marcou o início da diversificação de seus negócios para além da mineração.

A partir da Buritirama, o grupo expandiu a atuação para manganês, cobre, potássio e logística, com presença em outros segmentos da cadeia de matérias-primas e infraestrutura. A internacionalização ganhou um marco em 2021, com a assinatura de um contrato com a estatal chinesa Minmetals. O acordo previa o fornecimento anual de 1,5 milhão de toneladas de manganês durante dez anos e US$ 400 milhões em pagamentos antecipados ao longo dos 12 meses seguintes. O volume contratado correspondia, na ocasião, a cerca de 60% da capacidade de produção da mineradora, de 2,5 milhões de toneladas por ano. Com esse modelo, o financiamento de clientes passou a se somar ao crédito obtido junto aos bancos, combinando compromisso de entrega e entrada antecipada de recursos.

O histórico de expansão passou a conviver com um processo judicial. Em julho de 2023, foi decretada a falência da Buritirama em uma ação relacionada a uma dívida superior a R$ 27 milhões, e a decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Em sua defesa, a mineradora questionou a regularidade do protesto da dívida e sustentou que o pedido de falência havia sido usado como instrumento de cobrança. As contestações não reverteram a decisão. Em setembro de 2026, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça rejeitou um novo recurso apresentado pela empresa.

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Paralelamente, Araújo foi anunciado em 2025 como integrante do conselho consultivo da Salus Optima. Sediada no Reino Unido, a companhia desenvolve soluções de inteligência artificial e análise de dados voltadas à saúde, ao bem-estar e ao desempenho humano, e mantém colaboração técnica com a equipe de Fórmula 1 McLaren Racing. No conselho, o papel do executivo é aproximar sua experiência empresarial dos planos de expansão da empresa de tecnologia. A função acrescenta uma frente internacional, fora do setor de recursos naturais, a uma carreira construída na mineração.