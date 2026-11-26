Muita gente escolhe um aroma pelo cheiro dos primeiros segundos, mas é aí que mora o risco. Essa primeira impressão é passageira e se dissipa em poucos minutos. O que fica, e o que diz mais sobre a qualidade do produto, aparece depois, quando o cheiro se assenta na pele.

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O assunto ganha peso num país que, segundo a Euromonitor, é o segundo maior mercado de fragrâncias do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, com crescimento de 10% em 2025, em dados divulgados pela ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos). A consultoria estima um mercado de cerca de R$ 50 bilhões em 2025 e projeta R$ 74 bilhões até 2030. Diante de tanta oferta, quem desenvolve esses produtos recomenda olhar além do frasco e do rótulo.

É o caso da Mahogany , marca brasileira de fragrâncias e cosméticos fundada em 1991, cujas fórmulas são desenvolvidas pelo P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) interno, em parceria com casas de fragrâncias e perfumistas de outros países. “Qualidade em fragrância começa na fórmula. É o equilíbrio entre as matérias-primas que faz a fragrância evoluir bem na pele, e não só o cheiro do primeiro minuto”, diz Kátia Nunes, gerente de Desenvolvimento de Produtos e Inovação da Mahogany, que lidera o P&D.

Concentração não mede qualidade

Um engano frequente é tomar a concentração como medida de qualidade. Ela indica o tipo de produto, do perfume à deo colônia e ao body splash, e a intensidade de uso, mas não diz nada sobre a fórmula. Na Mahogany, por exemplo, os rótulos trazem as denominações fragrância desodorante corporal, Eau de Toilette e desodorante corporal, esta última usada no body splash e no body spray. “Concentração não é sinônimo de qualidade. Ela define o tipo de produto e a forma de usar: o body splash ou o body spray é mais leve e pode ser reaplicado ao longo do dia, enquanto o perfume concentra mais essência e pede menos borrifadas. A qualidade está na formulação, em qualquer uma das versões”, explica Kátia.

O que depende da marca e o que dá para conferir

Três sinais de qualidade estão nas mãos de quem fabrica: a formulação, com a qualidade e a proporção das matérias-primas; o desenvolvimento, com os testes feitos antes de cada lançamento; e a consistência entre lotes, para que o frasco comprado hoje tenha o mesmo cheiro e desempenho do próximo. Por isso, vale saber quem desenvolve o produto. O quarto sinal o consumidor confere sozinho: a evolução na pele. Uma fórmula bem construída se transforma ao longo das horas sem perder o equilíbrio, e o que fica no fim do dia deve agradar tanto quanto a primeira borrifada.

A Mahogany tem mais de 250 produtos, e as fragrâncias respondem por mais da metade do negócio. Entre elas está a Make Me Fever Gold, criada pelo perfumista Roland Theil, a quem foi concedido, em 2014, o Prêmio ABIHPEC Beleza Brasil na categoria O Perfumista.

Como fazer o teste

Como o mesmo aroma muda conforme o tipo de pele e a temperatura do corpo, o mais recomendável é que se faça o teste na pele de quem vai usar. A orientação é aplicar no pulso ou na dobra do braço, sem esfregar, testar poucas opções por vez, esperar ao menos 15 a 20 minutos e, se possível, sentir de novo horas depois. “Antes de olhar a marca, vale sentir a fragrância na pele e esperar alguns minutos. O que vem depois da primeira impressão é o que fica com você durante o dia”, orienta Kátia. Nas lojas da Mahogany, o portfólio é organizado em quatro plataformas: Status, Sedução, Autenticidade e Afeto, cada uma pensada como uma jornada emocional e olfativa.

Com lojas em sua maioria operadas por franqueados, no modelo de franquia da Mahogany , a rede deve fechar 2026 com 212 unidades. Em Minas, a loja de Lavras foi inaugurada em novembro.

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No fim, é o teste na pele que mostra se a fórmula se sustenta. “Uma fragrância nacional de qualidade é aquela que entrega na pele o que promete no frasco, com harmonia, fixação e assinatura própria”, resume Kátia. Fórmula equilibrada, desenvolvimento conhecido e o mesmo desempenho de um frasco para outro ficam a cargo de quem fabrica; a evolução harmoniosa na pele é o sinal que o consumidor pode conferir antes de levar.