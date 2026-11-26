Com a inteligência artificial e a automação incorporadas à rotina das planilhas, a escolha de uma formação em Excel passou a depender menos da carga horária ou do preço e mais da atualização do conteúdo e do acompanhamento ao aluno. É o que aponta Alfredo Araújo, especialista em Excel e inteligência artificial da Hashtag Treinamentos, ao listar sete critérios para avaliar um curso antes da matrícula.

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A ferramenta continua presente em departamentos de finanças, controladoria, vendas, logística e recursos humanos, e segue entre as competências mais exigidas por recrutadores. Um levantamento da Hashtag Treinamentos realizado em 2022 registrou mais de 20 mil vagas abertas no Brasil, no LinkedIn, que pediam o domínio do programa. A demanda ampliou o mercado de capacitação, que reúne hoje aulas gratuitas no YouTube, formações pagas com dezenas ou centenas de horas e programas que prometem certificado em poucos dias. Diante desse cenário, Araújo, que fala em nome de uma escola online fundada em 2015 e com mais de 200 mil alunos formados, observa que muitos profissionais começam a avaliação pelo ponto menos relevante. "O erro mais comum é escolher o curso pelo preço ou pela promessa de certificado, sem olhar se o conteúdo conversa com o que a pessoa vai fazer no trabalho", afirma.

Para o especialista, o ponto de partida é um diagnóstico pessoal: identificar o objetivo profissional e o nível atual de conhecimento. Um candidato que se prepara para um teste de seleção tem uma necessidade diferente da de quem precisa apresentar painéis à diretoria. Sem essa definição, o aluno corre o risco de pagar por conteúdo básico que já conhece ou de avançar para tópicos complexos sem dominar fórmulas, referências e formatação. O segundo critério é a metodologia. Aulas curtas, encadeadas e baseadas em situações reais de empresa costumam ser mais eficazes do que longas exposições sobre funções isoladas. Assistir a uma aula aberta antes da compra é uma forma de verificar a didática. A aula gratuita da Hashtag, por exemplo, dura duas horas, está dividida em cinco módulos, percorre fórmulas, filtros, gráficos e tabela dinâmica, inclui um caso de empresa e acumula mais de 1,3 milhão de visualizações no YouTube.

Entre os sete critérios, a prática é apontada por Araújo como o mais determinante. "Excel se aprende fazendo. Se o curso não tem exercício com resolução, o aluno assiste, acha que entendeu e trava na primeira planilha real", diz. A presença de gabarito comentado, segundo ele, é o que permite ao estudante compreender o próprio erro. O quarto item é a atualização do conteúdo, tema que ganhou peso com as mudanças recentes no programa. Power Query, automação com macros e o uso de inteligência artificial para escrever fórmulas e analisar dados passaram a integrar o trabalho cotidiano com planilhas. "Hoje, um curso de Excel que não mostra como usar inteligência artificial dentro da planilha já nasce desatualizado", avalia. A recomendação é consultar a ementa e a data das gravações. O quinto critério é a progressão do aprendizado, com etapas claras do início ao fim. O curso Excel Impressionador, da Hashtag, soma 110 horas em cinco fases: fundamentos, funções, análise e apresentação, automação com dados e IA, e prática e acompanhamento.

Os dois últimos critérios tratam do que acontece depois da aula. O sexto é o suporte para dúvidas: em grande parte dos cursos gratuitos não há quem responda, e o especialista sugere verificar, antes da inscrição, se existe equipe dedicada, qual o prazo de retorno e por qual canal. O sétimo é um certificado que comprove o aprendizado, com identificação da instituição emissora, carga horária e conteúdo ministrado. Aulas abertas não emitem o documento, já que não há acompanhamento de quem assistiu, e a escola detalha essa distinção na página sobre curso de Excel gratuito com certificado, em que explica que a certificação é concedida ao término do curso completo.

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Para profissionais que planejam ir além e prestar a prova oficial do fabricante, o material da escola lembra que a Microsoft recomenda cerca de 150 horas de estudo e prática na ferramenta, referência que ajuda a dimensionar o investimento de tempo necessário. Na leitura de Araújo, o conjunto de critérios indica que a formação adequada não se mede pelo valor cobrado nem pela extensão do programa, mas pela capacidade de preparar o aluno para resolver, com orientação, os problemas concretos do ambiente de trabalho. Com a incorporação contínua de novos recursos ao Excel, a tendência é que essa avaliação precise ser refeita periodicamente ao longo da carreira.