As empresas tributadas pelo lucro presumido, que recolhem o PIS e a Cofins pelo regime cumulativo, terão uma possibilidade nova na passagem para a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços). Quem estiver nesse regime em 31 de dezembro poderá apropriar crédito presumido da nova contribuição sobre os bens que tiver em estoque, desde que esteja no regime regular da CBS. A condição prática é uma só: fazer o inventário exatamente nessa data.

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O alerta é de Fernándo Silva, sócio-proprietário da FS Soluções Tributárias e especialista em Direito Tributário. O estoque é um dos seis itens do checklist que ele propõe para as próximas semanas, antes que o PIS e a Cofins deixem de existir, em 1º de janeiro de 2027.

O que diz o regulamento

O Decreto 12.955/2026, que regulamenta a CBS, exige um inventário feito exclusivamente em 31 de dezembro de 2026, com quantidade, valor e classificação fiscal de cada item. A apuração e a apropriação do crédito podem ser feitas até 30 de junho de 2027, e o valor será usado em 12 parcelas mensais.

A mesma regra alcança empresas que tenham em estoque produtos adquiridos com tributação monofásica ou substituição tributária, como medicamentos e itens de perfumaria e higiene pessoal.

A contagem como prova do crédito

Como o inventário só vale se feito naquele dia, o especialista recomenda organizar o levantamento com antecedência, item por item. “Cada item do checklist tem um documento por trás: a escrituração, o inventário, o controle do imobilizado, a decisão judicial. A empresa que reúne esses documentos em dezembro entra em 2027 sabendo exatamente o que tem a usar. A que deixa para depois vai descobrir o tamanho do crédito quando o prazo já estiver correndo contra ela”, afirma Silva.

O que mais revisar antes da virada

O checklist traz também pontos que interessam a empresas de qualquer regime: a conferência do saldo de créditos na EFD-Contribuições, os créditos extemporâneos, a revisão de créditos que podem ser contestados, o ativo imobilizado e os créditos obtidos na Justiça. Segundo a Receita Federal, cerca de 100 mil empresas têm créditos de PIS e Cofins a aproveitar, num total estimado de R$ 140 bilhões, e a Lei Complementar 214/2025 garante que esses saldos continuam válidos depois da virada, desde que registrados.

“A Lei Complementar 214 preserva o crédito de PIS e Cofins, mas não preserva o crédito que não foi escriturado. O artigo 378 exige que o saldo esteja registrado no ambiente de escrituração das contribuições, e a Receita já informou que vai buscar esses valores na EFD-Contribuições de dezembro. O que não estiver lá corre o risco de ficar fora do caminho automático da transição”, diz Silva.

O especialista lembra que o crédito levado para a nova contribuição mantém a origem. “O fim do PIS e da Cofins não apaga o passado. O saldo que segue para a CBS continua sendo crédito de PIS e Cofins, sujeito às mesmas regras e à mesma fiscalização. Por isso, a revisão de dezembro não serve só para aproveitar o crédito, serve para garantir que ele resista a uma auditoria em 2027”, acrescenta.

Na FS Soluções Tributárias, esse levantamento faz parte do Diagnóstico Tributário Inteligente , que reúne a situação fiscal da empresa na Receita Federal e na PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) e orienta a análise dos recolhimentos e da documentação fiscal antes da transição.

Para a empresa do lucro presumido, a tarefa de dezembro é verificar se os produtos em estoque se enquadram na regra, confirmar a entrada no regime regular da CBS e ter a contagem de 31 de dezembro pronta e documentada, com cada item classificado. É esse inventário que garante o crédito presumido de CBS ao longo de 2027.

A FS Soluções Tributárias coloca à disposição sua equipe multidisciplinar de advogados e contadores altamente especializados, preparada para atender com agilidade, segurança e excelência técnica. Para mais informações ou esclarecimentos, entre em contato por nossos canais oficiais. Será um prazer orientá-lo.

Sobre Fernándo Silva

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Fernándo Silva é especialista em Direito Tributário, doutorando em Direito Tributário pela Universitat Oberta de Catalunya (UOC) e mestrando pelo IDP, com atuação destacada em compensação tributária federal. É sócio-proprietário da FS Soluções Tributárias, sediada em Goiânia (GO) e com atuação nacional, e autor de cinco obras sobre a tributação brasileira: “Compensação Tributária: Fundamentos Constitucionais, Limites Administrativos e Perspectivas Práticas”, “Controle de Legalidade Tributária na Compensação Tributária Federal”, “A Supremacia Constitucional e a Compensação Tributária com Créditos de Terceiros”, “A Nova Ordem Tributária Nacional” e “Manual da Recuperação de Créditos Tributários”. Atua em operações de compensação com créditos de terceiros e precatórios em âmbito federal.