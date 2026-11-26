A produtora Two Brothers e o Studio Lupa dividem a concepção do Camarote Atmosfera, que estreia na Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2027. O espaço aposta em uma estrutura de múltiplos serviços, com boate, bar central, área de bem-estar e programação musical em seis noites.

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O projeto acompanha um movimento observado nos camarotes da Sapucaí, em que acompanhar o desfile das escolas de samba passa a ser apenas uma parte de uma experiência mais ampla. Instalado no setor 8, o Atmosfera funcionará em formato all inclusive, com open bar, gastronomia e apresentações artísticas. As obras já estão em andamento. A Two Brothers atua no show business desde 1989 e é especializada em tecnologia audiovisual e produção artística. A parceria com o Studio Lupa soma essa trajetória ao trabalho de concepção arquitetônica e criativa do estúdio.

Do ponto de vista operacional, o camarote se organiza em ambientes amplos e interligados, desenhados para que o público circule livremente ao longo da noite. A entrada será marcada por um bar 360°, que funciona como ponto de recepção e convivência. A estrutura prevê ainda espaços reservados, estações gastronômicas e chopeiras posicionadas em pontos estratégicos para atender à circulação. Um dos destaques é a boate, preparada para receber artistas nacionais e internacionais nas madrugadas, com recursos de som e imagem integrados à arquitetura. Há também um ambiente dedicado a serviços de maquiagem e massagem. O terceiro andar reúne área gourmet, ativações de marcas e uma varanda voltada para a Avenida.

A programação artística combina música eletrônica, pop, pagode e funk. Estão confirmados Alesso, Pete Tong, Vintage Culture, Dubdogz, Ludmilla, IZA, Marina Sena, Léo Santana, Belo, Xande de Pilares, Dennis, Matheus Fernandes e Thiago Martins. As apresentações ocorrem nos dias 5, 6, 7, 8, 9 e 13 de fevereiro de 2027, período que inclui as noites de desfile do Grupo Especial e o sábado das campeãs. No material de divulgação, os organizadores definem a proposta afirmando que o camarote "nasce para ser desejado, vivido e lembrado". A Two Brothers detalha a parceria e o andamento das obras em seu perfil oficial (https://www.instagram.com/two_brothers1212?lqvp=MWc2eDBrc2NpZzV5Ng==).

Com a estreia, a Two Brothers leva para a Sapucaí a experiência acumulada em mais de 35 anos de produção de eventos, em um segmento disputado e dependente de patrocínio e turismo. O resultado da primeira edição deve indicar se o modelo de camarote com várias atrações em um mesmo espaço se consolida no Carnaval carioca. Atualizações sobre a programação também são publicadas nos perfis do Camarote Atmosfera (https://www.instagram.com/camaroteatmosfera?avpt=a3BveGQ0eWtrZXN5) e do Lupa Studio (https://www.instagram.com/lupa.studio3d?evlk=MWwwYjF2bjhrNXZ1NQ==).

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Serviço: Camarote Atmosfera, Carnaval 2027. Local: Setor 8, Marquês de Sapucaí, Rio de Janeiro. Datas: 5, 6, 7, 8, 9 e 13 de fevereiro de 2027.