Dá para aprender a costurar só pela tela? A dúvida faz sentido: a oferta vai de tutoriais gratuitos a cursos gravados com certificado, e estudar pela internet já faz parte da rotina de muita gente. Segundo a pesquisa TIC Domicílios 2025, do Cetic.br, 38% dos internautas estudaram por conta própria na rede, e 17% fizeram algum curso a distância nos três meses anteriores à entrevista.

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Para Caíque Senra, fundador da Escola Costure-se , escola de costura e modelagem presencial do Rio de Janeiro, com sete unidades, turmas pequenas e máquina na sala, para quem quer aprender do zero, a resposta depende do ponto de partida.

O que a tela ensina bem

Quem já tem máquina e alguma prática encontra no curso online um caminho eficiente. Dá para estudar no próprio horário, rever cada etapa quantas vezes for preciso e aprender uma técnica específica, como pregar um zíper invisível ou fazer a barra de uma calça jeans, em geral gastando menos.

“O online funciona muito bem para quem já costura e quer aprender uma técnica nova. Para quem parte do zero, o que mais pesa é ter a máquina na frente e um horário marcado na semana. É isso que faz o aluno voltar na aula seguinte”, diz Senra.

Onde o iniciante trava

Para quem nunca costurou, os obstáculos aparecem logo. Sem máquina, o curso online não começa, e comprar o equipamento antes de saber se vai gostar do ofício pesa no bolso. Depois vem a falta de correção: pelo vídeo, ninguém avisa que a linha está na tensão errada, que o tecido entrou torto ou por que a costura embolou. Sem esse retorno, o iniciante não sabe se o problema está na máquina, no tecido ou na própria mão.

“O vídeo ensina muita coisa, mas não enxerga a mão de quem está costurando. O iniciante puxa o tecido, erra a tensão da linha, embola a costura. Na sala, a professora vê na hora e corrige antes de o erro virar hábito”, afirma o fundador.

Há ainda a constância, ponto fraco conhecido do ensino a distância. Nos cursos online abertos de Harvard e do MIT na plataforma edX, só 3,13% dos participantes concluíram o curso no ciclo de junho de 2017 a maio de 2018, segundo estudo publicado na revista Science em 2019. Entre os que pagaram pelo certificado, a conclusão chegou a 46%, sinal de que o compromisso pesa.

O que pede a professora ao lado

Na Escola Costure-se, a máquina fica na sala e a professora acompanha de perto turmas pequenas. As aulas são 100% práticas, e já na primeira o iniciante conhece as partes da máquina, aprende a manusear o equipamento e já sai com uma peça pronta. As turmas funcionam de segunda a sábado, de manhã, à tarde e à noite, nas sete unidades da escola no Grande Rio, e o aluno pode desmarcar uma aula até 24 horas antes do início. Os cursos são presenciais e têm também uma versão online, e, na campanha de Black Friday, a matrícula no presencial dá acesso às aulas e à monitoria online. A escola divulga cursos e unidades no site e no Instagram @ escolacosture.se .

Três perguntas antes de escolher

Já tenho máquina e sei passar a linha? Consigo manter uma rotina de estudo sozinho? Quero aprender uma técnica pontual ou o ofício do começo ao fim? Quem responde sim às duas primeiras e procura algo específico tende a se dar bem no online.

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Pela tela, portanto, dá para aprender técnicas, aperfeiçoar o que já se sabe e relembrar um ponto em casa. O começo, com a máquina, a correção na hora e a rotina, ainda rende mais com a professora ao lado.