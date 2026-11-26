O avanço de 17,29% nos emplacamentos de automóveis e comerciais leves entre janeiro e outubro de 2026 amplia o número de compradores diante de uma decisão que costuma surgir ainda na concessionária: aceitar ou não o seguro oferecido junto com o veículo. A recomendação é analisar seis itens da apólice antes da assinatura, a começar pela cobertura exclusiva para carro novo, que tem prazo limitado.

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Segundo a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), o país registrou 2,41 milhões de unidades emplacadas no período, contra o mesmo intervalo de 2025. Nesse cenário, a proposta apresentada pela loja tem a vantagem da praticidade e pode ser adequada ao comprador. Duas apólices para o mesmo carro e o mesmo motorista, porém, podem ter nomes semelhantes e conteúdos distintos. Os pontos de comparação são os mesmos que a Seguralta, corretora fundada em 1968 em São José do Rio Preto (SP) e organizada desde 2008 como rede de franquias, analisa entre mais de 50 seguradoras parceiras. Na avaliação da empresa, três fatores afastam muitos motoristas do seguro: o receio de que o custo não caiba no orçamento, o pouco conhecimento das coberturas e a falta de hábito de contratar. A leitura item por item atua sobre os dois primeiros, porque revela a origem do preço e o conteúdo de cada oferta.

O ponto que mais diferencia a compra de um veículo novo é a cobertura para 0 km. Em caso de perda total dentro do período e nas condições da apólice, ela indeniza pelo valor de um carro novo na tabela de referência do contrato, como a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), e não pelo valor do modelo usado. A duração varia conforme a seguradora e o plano e, em geral, vai de 90 a 180 dias no mercado. As exigências também mudam. Nas condições gerais publicadas por uma seguradora em junho de 2026, a regra vale para o primeiro sinistro, ocorrido em até 90 dias da nota fiscal ou da saída da loja, com o seguro iniciado em até 30 dias dessas datas. Encerrado o prazo, a indenização integral passa a seguir o valor do modelo e do ano na tabela. "No carro 0 km, a dúvida mais comum é por quanto tempo o valor pago fica garantido. Essa cobertura prevê indenização pelo valor de um carro novo, nas condições e no prazo da apólice, que muda entre seguradoras", explica Gustavo Zanon, CEO da Seguralta.

Os demais itens valem para qualquer contratação. Nas coberturas, o guia da FenSeg (Federação Nacional de Seguros Gerais) indica que a compreensiva básica protege o veículo contra colisão, incêndio, roubo, furto e alagamento. A responsabilidade civil facultativa responde por danos materiais, corporais e morais causados a terceiros, e a de acidentes pessoais protege os passageiros. O limite para terceiros é definido na contratação, varia entre as propostas e, segundo a corretora, a indenização correspondente pode ultrapassar o valor do próprio carro. As exclusões também diferem de um contrato para outro. Entre as mais frequentes, a Seguralta aponta a direção sob efeito de álcool ou drogas, o condutor sem habilitação válida, o uso diferente do declarado e o desgaste natural ou a falha mecânica. A franquia, por sua vez, é a participação do segurado no prejuízo de um dano parcial. Fixada na contratação, ela se aplica a cada ocorrência, de modo que consertos de valor inferior ficam a cargo do motorista. A franquia não é cobrada em perda total, roubo ou furto e se divide em três níveis: reduzida, normal e majorada, a mais alta. Quanto menor a franquia, mais cara a apólice. Itens como vidros costumam ter franquia própria.

Os serviços completam a análise. A assistência 24 horas costuma reunir guincho, socorro mecânico e elétrico, troca de pneu e chaveiro. Como a quilometragem do reboque varia entre seguradoras, a federação recomenda conferi-la sobretudo quando o motorista percorre longas distâncias. O carro reserva é opcional e prevê um veículo pelo período contratado enquanto o do segurado está parado. As opções mais comuns, segundo a corretora, são de 7, 15 ou 30 diárias. "Seguro bom é o que combina com o uso do veículo. Quem pega estrada tem que olhar a assistência. Quem depende do carro para trabalhar precisa de carro reserva", afirma Zanon.

O sexto item é o perfil informado na cotação. A FenSeg cita como fatores de preço a experiência de quem dirige, já que o motorista pouco experiente tende a pagar mais, além do modelo e do ano, com peso maior para carros visados por ladrões, do local de guarda, do uso profissional e do índice de roubo da região. Veículos novos tendem a ter seguro proporcionalmente mais barato, pelo custo menor das peças, e equipamentos antifurto podem render desconto. Cada companhia pondera esses fatores de forma própria, e as informações precisam ser verdadeiras: omitir um condutor ou declarar uma garagem inexistente pode levar à negativa da indenização. "A proposta que chega com o carro 0 km pode ser boa, mas antes de assinar é preciso saber o que ela cobre e o que ficou de fora. O cliente precisa ter a cobertura certa para quando precisar usar", resume o executivo.

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A concessionária não é o único canal de contratação. O seguro também pode ser contratado no banco, diretamente com a seguradora, em sites de cotação ou com um corretor, profissional com registro na SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) que pode reunir propostas de várias companhias. Em qualquer caso, a comparação só tem validade se todas as cotações usarem os mesmos dados do motorista e as mesmas coberturas. Como o prazo da cobertura para 0 km começa a contar a partir da nota fiscal ou da saída da loja, a análise tende a ser mais útil quando feita antes ou logo após a retirada do veículo. Na prática, o comprador pode solicitar a proposta da loja por escrito, verificar os seis itens e as condições de parcelamento e submeter o documento a um corretor antes de fechar. "Quando o cliente coloca as propostas lado a lado, item por item, entende de onde vem a diferença de preço: da cobertura, da franquia ou dos serviços incluídos", conclui Zanon.