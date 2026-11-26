Toda vez que uma empresa troca uma moeda por outra, paga por isso. A cotação usada na operação embute uma margem e, em geral, há uma tarifa. Quando a troca acontece duas vezes sobre o mesmo dinheiro, a empresa arca com esse custo em dobro, muitas vezes sem perceber.

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A situação é comum entre quem recebe e paga fora do país. O cliente americano paga em dólar, o banco ou a corretora converte o valor em reais assim que ele chega e, dias depois, a empresa precisa comprar dólar de novo para pagar um fornecedor no exterior. São duas conversões, com duas cotações e duas tarifas.

Evitar essa volta é uma das propostas da Trepzy , fintech americana que oferece uma conta global multimoeda para empresas. Na conta, os valores recebidos em dólar ou euro ficam na moeda original, e a conversão só acontece quando aparece uma despesa em outra moeda.

Menos conversões, menos gasto

Na Trepzy, a empresa mantém saldo em real, dólar e euro no mesmo lugar. Se o fornecedor cobra em dólar, o pagamento sai do saldo em dólar. Só as despesas em reais, como a folha e os impostos, pedem que parte do dinheiro seja convertida. “A pergunta que eu faria é quantas empresas existem entre o dinheiro entrar e o fornecedor receber. Cada parada a mais é custo, prazo e chance de erro”, afirma Fernando D. Balbuena, CEO da Trepzy.

Onde a troca dupla aparece

O problema cresce quando a rotina depende de várias instituições. Muitas contas globais cobrem só um pedaço do processo, como receber do exterior ou guardar dólar. Para pagar alguém lá fora ou trazer o dinheiro para o Brasil, a empresa recorre a banco e corretora, e cada passagem pode trazer uma nova troca de moeda. “O empresário recebe em dólar numa conta, converte em outra e controla tudo numa planilha. A nossa proposta é que o dinheiro entre, fique guardado e saia pelo mesmo lugar”, diz Balbuena.

Na conta da Trepzy, um Pix em reais forma saldo em dólar para pagar o fornecedor no exterior. No sentido contrário, o saldo em dólar vira um Pix em reais para contas no Brasil, sem sair da mesma conta.

Como conferir na sua empresa

O teste é simples. Pegue um pagamento feito no mês passado e refaça o caminho do dinheiro desde a entrada. Anote quantas vezes ele mudou de moeda e quanto foi cobrado em cada troca. O resultado mostra se a empresa está pagando câmbio mais de uma vez sobre o mesmo valor.

A dúvida atinge cada vez mais negócios. Em 2025, o Brasil somou 60.115 empresas importadoras, 7,6% a mais do que em 2024, segundo o MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços).

Separar o dinheiro por finalidade também ajuda a planejar as trocas. Na Trepzy, cada parte, como operação, marketing ou reserva, tem nome e moeda próprios, e um painel mostra os saldos, as cotações do dia e as últimas entradas e saídas. Assim, o financeiro sabe quanto vai usar em cada moeda antes de converter.

Balbuena viveu essa rotina antes de criar a Trepzy, que nasceu dentro da B2G Capital, empresa de software por assinatura fundada por ele e com operação em mais de 60 países. “Entendemos os problemas de uma gestão de recursos globais, porque não apenas viemos de um lugar onde enfrentávamos essas dificuldades, como ainda estamos lá, todos os dias”, diz.

Sobre Fernando D. Balbuena

Fernando D. Balbuena é CEO da Trepzy e fundador da B2G Capital, empresa de software por assinatura com operação em mais de 60 países.

Sobre a Trepzy

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