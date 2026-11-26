No início dos anos 80, estacionar um veículo nas principais capitais brasileiras era uma experiência predominantemente analógica, baseada em confiança mútua e registros manuais em papel. Ao completar 45 anos de operação, a Estapar chega a um novo momento de sua história, consolidada como autotech que combina infraestrutura física, tecnologia e serviços para transformar a experiência de mobilidade do país. A companhia praticamente eliminou o uso de dinheiro físico em suas operações, reduzindo custos relacionados à logística de valores. Hoje, o papel-moeda representa menos de 2% dos recebimentos da empresa, enquanto as transações digitais superaram a marca de 43,5 milhões no último ano.

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Essa evolução na jornada de quem dirige foi impulsionada pela digitalização dos serviços. A trajetória iniciada em 1981, com as primeiras garagens em Curitiba, ganhou uma nova dimensão a partir de 2022, com a aquisição do aplicativo Zul+ e o investimento na Zletric, empresa especializada em infraestrutura para recarga de veículos elétricos. Ao reunir soluções como pagamento de Zona Azul digital, Tag Zul+, reservas antecipadas e serviços veiculares em uma única plataforma, o Zul+ superou a marca de 9,7 milhões de usuários cadastrados e já processou cerca de 20 milhões de transações eletrônicas, o que representa 24,6% da receita digital do grupo.

Paralelamente, os estacionamentos da Estapar deixaram de ser apenas locais para guardar carros e passaram a funcionar como hubs multiuso. Hoje, as garagens também atuam como plataformas de mídia, estações de recarga para carros elétricos, pontos de retirada para compras online e áreas destinadas ao embarque e desembarque de passageiros de aplicativos. No Bossa Nova Mall, no Rio de Janeiro, por exemplo, esse espaço dedicado à convivência e embarque atende mais de 30 mil passageiros por mês.

"Ao completarmos 45 anos, celebramos a consolidação da Estapar como uma empresa que acompanha e antecipa as transformações da mobilidade urbana, conectando motoristas, veículos, serviços e cidades", afirma Emilio Sanches, CEO da Estapar.

Segundo o executivo, a digitalização de 98% dos pagamentos reflete uma mudança cultural na jornada de mobilidade. "Mais do que uma conveniência para o motorista, essa transformação redefine o papel do estacionamento. Deixamos de ser um local de guarda de veículos para nos tornarmos hubs integrados de serviços, conveniência e transição energética", explica.

Alinhada às demandas da eletromobilidade, a Estapar também vem adaptando sua infraestrutura para acompanhar o crescimento da presença de veículos elétricos. Por meio da Zletric, a companhia expandiu sua capilaridade para cerca de 1.400 estações de recarga distribuídas em 85 cidades de 14 estados brasileiros, além de estruturar parcerias em projetos customizados de eletrificação e postos de recarga rápida de alta performance. Neste contexto, a expansão da infraestrutura de recarga também contribui para atrair novos perfis de consumidores e ampliar as oportunidades de negócio nas operações.

Essa transformação da infraestrutura física acompanha de perto a própria evolução das grandes metrópoles e de seus principais polos de circulação e permanência. Em São Paulo, maior operação da companhia, a expansão da oferta de vagas migrou historicamente do Centro e da Avenida Paulista para novos eixos de desenvolvimento urbano, acompanhando a descentralização da atividade econômica e o surgimento de novas centralidades na cidade. Ao mesmo tempo, a atuação da companhia se ampliou para além dos edifícios comerciais, passando a integrar a infraestrutura de mobilidade de hospitais, shopping centers, arenas, parques e espaços de eventos, entre outros ativos de grande fluxo. Hoje, a gestão de estacionamentos está cada vez mais tecnológica e conectada à dinâmica desses empreendimentos, contribuindo para organizar o acesso, melhorar a experiência dos usuários e tornar mais eficiente a circulação de pessoas e veículos.

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O ritmo de expansão do grupo ajuda a dimensionar essa mudança de escala. Se, no final de 2010, a Estapar administrava cerca de 52 mil vagas, o portfólio sob gestão saltou para 262 mil em 2020 e, atualmente, supera a marca de 550 mil vagas em mais de 840 unidades ativas. Somente entre 2022 e 2024, a companhia adicionou mais de 84 mil novas vagas à sua operação, distribuídas por 115 cidades de 21 estados. No segmento de Zona Azul, a empresa opera aproximadamente 150 mil vagas rotativas públicas distribuídas por 20 cidades brasileiras, mantendo o pioneirismo na implementação de tecnologias de fiscalização automática por OCR e parquímetros digitais no país. Essas soluções contribuíram para a modernização da gestão do estacionamento rotativo, com redução de custos operacionais e aumento da eficiência da arrecadação municipal.