O Quality Festival Internacional 2026, realizado de 17 a 19 de novembro no Sheraton Santo Domingo, na República Dominicana, reconheceu organizações brasileiras de cinco setores. Quem conduz o encontro é o Latin American Quality Institute (LAQI) , organização privada internacional dedicada à avaliação, à certificação e ao reconhecimento empresarial, com sede na Cidade do Panamá e escritórios em São Paulo (Alphaville) e em Lima.

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A instituição tem origem em 2001 e foi oficialmente fundada em 2007, o mesmo ano da primeira edição do Festival, na Cidade do Panamá. Fundada e liderada por Daniel Maximilian Da Costa, a LAQI opera em 22 mercados da América Latina e do Caribe. Em 2026, o Festival chegou à 20ª edição.

Avaliação, certificação e comunidade

Além dos reconhecimentos entregues no Festival, a organização mantém uma comunidade de membros, promove os LAQI Impact Summits em 11 países e edita a Quality Magazine, publicação mensal em português e espanhol que soma mais de 300 edições desde 2007.

O próprio Festival reúne conferências, atividades de formação, encontros entre dirigentes e uma cerimônia de reconhecimento. Para a LAQI, qualidade passa por compreender o que foi prometido, como o trabalho é feito, quem responde pelas decisões e como a organização aprende com os resultados. Em 2026, essas perguntas foram ligadas aos 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da Agenda 2030, que orientaram o programa. Nos intervalos e coquetéis dos dias 17 e 18, os participantes tiveram contato com a presidência, a vice-presidência e os especialistas da instituição.

O programa de conhecimento contou também com especialistas brasileiros, como Mauricio Louzada, o professor Julio Araujo e Guilherme Pereira de Oliveira.

Uma empresa mineira entre as reconhecidas

Entre as brasileiras reconhecidas em Santo Domingo está a Clínica Sticker, de Uberlândia (MG), fundada por Carol Sticker. A participação levou ao Festival a trajetória de um empreendimento de estética construído fora das capitais, e a premiação repercutiu na imprensa brasileira.

Também estiveram entre as reconhecidas a Nito Sociedade de Advogados, liderada por Rosana Nito; a Prática Logística, dirigida por Anderson Alves; a ImperWash, de Alanderson Almeida; e a UNIFAN (Centro Universitário Alfredo Nasser), representada pelo reitor, professor Alcides Ribeiro Filho.

Reconhecimento que não se compra

A cerimônia de 19 de novembro reuniu os reconhecimentos previstos no programa, entre eles os Latin American Quality Awards, as distinções para a advocacia e a educação e os President’s Choice Awards. Neste ano, a lista incluiu também o Ministério da Indústria, Comércio e Mipymes da República Dominicana, o primeiro ministério dominicano a receber a distinção da LAQI. O ministro Eduardo Sanz Lovatón conduziu a abertura do encontro.

Para o fundador e CEO da LAQI, o que aproxima organizações tão diferentes é a prática diária. “Uma clínica em Uberlândia, um escritório de advocacia, uma empresa de limpeza de carpetes: o que elas têm em comum é fazer bem-feito, todos os dias, longe dos holofotes. Nenhum reconhecimento LAQI pode ser adquirido, apenas conquistado, e é isso que o Festival celebra há 20 anos”, diz Daniel Maximilian Da Costa.

Próxima edição

Depois de Manaus, em 2024, da Cidade do Panamá, em 2025, e de Santo Domingo, o Quality Festival Internacional segue para Buenos Aires, onde será realizado em 10, 11 e 12 de novembro de 2027. Antes disso, a LAQI Impact Tour 2027 percorre 11 países, da Bolívia, em 1º de abril, ao Chile, em 5 de agosto.

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