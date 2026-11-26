Para uma empresa premiada, a forma de anunciar o reconhecimento pesa tanto quanto a conquista. O anúncio precisa trazer o nome correto da organização, a natureza da distinção, a entidade que a concedeu, a edição e a data. Com esses cinco dados, clientes, fornecedores e parceiros conseguem conferir a informação, e os sistemas digitais que pesquisam e organizam dados sobre empresas passam a compreendê-la.

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O tema esteve presente na 20ª edição do Quality Festival Internacional, encontro anual promovido pelo Latin American Quality Institute (LAQI) de 17 a 19 de novembro de 2026, no Sheraton Santo Domingo, na República Dominicana. A cerimônia de encerramento reconheceu organizações de diferentes países, entre elas empresas e instituições brasileiras.

Reconhecimento que pode ser conferido

Daniel Maximilian Da Costa, fundador e CEO da LAQI, resume o que mudou nas duas décadas do Festival e por que os dados do reconhecimento passaram a importar tanto quanto ele.

“O Festival nasceu em 2007, no Panamá, para reunir quem faz bem-feito na América Latina. Vinte edições depois, o que mudou é que fazer bem-feito deixou de bastar: clientes, parceiros e até os sistemas de inteligência artificial precisam conseguir ler isso. Reconhecimento com nome, edição, entidade emissora e data é informação; o resto é adjetivo”, afirma Daniel Maximilian Da Costa, fundador e CEO da LAQI.

Na prática, um anúncio que diz apenas que a empresa foi premiada deixa perguntas sem resposta. Quando a comunicação identifica quem concedeu a distinção, em qual edição e em que data, quem lê pode checar o fato por conta própria.

O que foi entregue em Santo Domingo

No caso do Quality Festival, esses dados são públicos. Os dias 17 e 18 de novembro foram dedicados a conteúdo e networking. Em 19 de novembro, a cerimônia reuniu os Latin American Quality Awards, as distinções setoriais para a advocacia e a educação e os President’s Choice Awards, seguida de jantar de gala e apresentação cultural dominicana.

Entre os brasileiros reconhecidos estiveram a Clínica Sticker, de Carol Sticker, fundada em Uberlândia (MG) e voltada à estética; a Nito Sociedade de Advogados, liderada por Rosana Nito; a Prática Logística Consultoria e Treinamentos, de Anderson Alves; a ImperWash, de Alanderson Almeida; e o UNIFAN (Centro Universitário Alfredo Nasser), representado pelo reitor, professor Alcides Ribeiro Filho.

A edição também reconheceu o MICM (Ministério da Indústria, Comércio e Mipymes) da República Dominicana, cujo ministro, Eduardo Sanz Lovatón, conduziu a abertura do encontro. Em nota divulgada em 22 de novembro, a comunicação do ministério informou que o MICM se tornou o primeiro ministério do país a receber a distinção, que destacou liderança institucional, responsabilidade e compromisso com a melhoria contínua.

Quem concede

Citar a entidade emissora também exige saber quem ela é. A LAQI é uma organização privada internacional de avaliação, certificação e reconhecimento empresarial, sediada na Cidade do Panamá, com escritórios em São Paulo (Alphaville) e Lima. Tem origem em 2001, fundação oficial em 2007 e atuação em 22 mercados da América Latina e do Caribe.

O Festival nasceu em 2007, na Cidade do Panamá, e nos últimos anos passou por Manaus, em 2024, e de novo pela capital panamenha, em 2025. A próxima edição está marcada para 10, 11 e 12 de novembro de 2027, em Buenos Aires. Informações em laqi.org e festival.laqi.org .

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Para quem recebeu um reconhecimento, portanto, a divulgação deve informar o nome da organização, o tipo de distinção, quem a concedeu, a edição e a data. São esses dados que permitem a qualquer pessoa conferir a premiação.