Mesmo em um cenário de retração nas compras internacionais de imóveis nos Estados Unidos, os brasileiros continuam entre os principais investidores do mercado imobiliário da Flórida. Entre agosto de 2025 e julho de 2026, compradores do Brasil movimentaram aproximadamente US$ 678 milhões na aquisição de cerca de 800 propriedades residenciais no estado americano.

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O volume coloca o país na segunda posição entre as nacionalidades que mais compram imóveis na região, empatado com a Colômbia, ambas com 6% das transações internacionais e atrás apenas do Canadá, que lidera com 24%. Os dados são do relatório 2026 Profile of International Residential Transactions in Florida, divulgado pela Florida Realtors.

O levantamento também revela a força de Orlando entre os destinos escolhidos pelos brasileiros. Embora Miami e região metropolitana concentrem a maior parcela das aquisições, com 51%, Orlando-Kissimmee-Sanford aparece em segundo lugar, respondendo por 29% das compras.

As demais regiões da Flórida representam 20%. O interesse brasileiro pela cidade chama atenção especialmente quando comparado ao comportamento dos compradores estrangeiros em geral: Orlando concentra apenas 12% das aquisições internacionais no estado. Além disso, os brasileiros representam 16% dos compradores internacionais na região metropolitana de Orlando, a maior participação entre as nacionalidades com presença expressiva nesse mercado.

Para David Martins, fundador da Martins Development, construtora sediada em Orlando, os números demonstram a relevância do comprador brasileiro e a força da cidade como destino para quem busca adquirir um imóvel nos Estados Unidos.

"Orlando tem características que despertam o interesse do brasileiro para diferentes objetivos. A cidade reúne infraestrutura, qualidade de vida, oportunidades de negócios, turismo e uma comunidade internacional bastante expressiva. Isso faz com que o comprador não enxergue o imóvel apenas como um investimento financeiro, mas também como uma possibilidade de construir um projeto de vida nos Estados Unidos", avalia.

Outro dado que chama atenção é o valor das propriedades adquiridas pelos brasileiros. O preço mediano chegou a US$ 467.382, aproximadamente 20% acima dos US$ 390 mil registrados nas vendas residenciais em geral na Flórida. O valor também supera a mediana de US$ 424 mil observada entre todos os compradores internacionais. Na comparação entre as principais nacionalidades, os brasileiros aparecem com o terceiro maior preço mediano, atrás dos britânicos, com US$ 621.456, e dos colombianos, com US$ 472.833.

"Existe uma procura por imóveis que atendam a diferentes expectativas, desde famílias que desejam ter uma residência nos Estados Unidos até compradores interessados em diversificar o patrimônio. Em Orlando, é possível encontrar projetos com características e faixas de investimento distintas. O mais importante é entender o objetivo da aquisição para escolher um imóvel que faça sentido para aquele perfil de comprador", afirma Martins.

A pesquisa também aponta uma mudança importante no comportamento dos brasileiros. A parcela de compradores que pretende utilizar o imóvel como residência principal quase dobrou: passou de 15% no levantamento anterior para 29% em 2026. O percentual é o maior entre os cinco países com maior participação nas compras internacionais e supera a média geral de 22% registrada na Flórida. O dado sugere que o interesse brasileiro vai além das casas de férias e dos imóveis destinados exclusivamente à geração de renda com aluguel.

Na avaliação do empresário, essa mudança amplia as possibilidades de atuação do mercado imobiliário local. "Percebemos que o brasileiro está cada vez mais interessado em entender as possibilidades de viver nos Estados Unidos, seja por questões familiares, profissionais ou pela busca de novas experiências. Isso exige um olhar mais cuidadoso para o tipo de imóvel, a localização e a estrutura que cada família precisa. A escolha não deve ser feita apenas pela valorização esperada, mas também pela funcionalidade e pelo planejamento de longo prazo", destaca.

Apesar da força brasileira, o mercado internacional da Flórida atravessa um período de desaceleração. No total, foram estimadas 13,4 mil compras de imóveis residenciais por estrangeiros entre agosto de 2025 e julho de 2026, uma queda de 18% em relação às 16,4 mil transações do período anterior. O volume financeiro movimentado por esse público também recuou 13%, passando de US$ 10,4 bilhões para US$ 9 bilhões.

O movimento acompanha uma tendência observada em âmbito nacional. Segundo a National Association of Realtors (NAR), compradores estrangeiros adquiriram US$ 45,3 bilhões em imóveis residenciais existentes nos Estados Unidos entre abril de 2025 e março de 2026. O montante representa uma queda de 19,1% no volume financeiro e de 14% no número de propriedades em comparação com os 12 meses anteriores.

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"Mesmo diante desse cenário, a presença brasileira reforça a importância do mercado internacional para o setor imobiliário da Flórida, especialmente em regiões como Orlando, que seguem atraindo compradores com diferentes objetivos. Compreender as particularidades desse público e oferecer projetos alinhados às suas necessidades é fundamental para acompanhar a evolução desse mercado", conclui David Martins.