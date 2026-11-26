Há agências de viagens que resolvem o atendimento fora do expediente com um celular repassado entre funcionários nas noites, fins de semana e feriados. Na hora de decidir entre manter esse arranjo ou contratar uma operação especializada, a comparação costuma ficar restrita ao preço do serviço, quando outros custos pesam tanto quanto ele.

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A conta completa é o ponto de partida da America BPO, empresa do grupo Uniglobe Travel, rede de agências de viagens corporativas , que oferece terceirização de atendimento para empresas de turismo em horário comercial e fora dele. Segundo a empresa, o modelo de equipe compartilhada permite oferecer cobertura por uma pequena fração do custo de manter uma equipe própria de plantão.

O que pesa na estrutura própria

Na comparação com uma equipe interna, a agência precisa somar salários, encargos, escalas, ferramentas, supervisão, treinamento e a cobertura de férias, folgas e ausências. Também contam o tempo de gestão, o retrabalho e os prejuízos de erros operacionais, como emissões incorretas, falhas em remarcações e perda de prazos, que podem gerar taxas adicionais e a necessidade de novas compras.

No caso do celular de plantão, a disponibilidade dos colaboradores é só uma parte do gasto. Sem processos, supervisão e indicadores, a empresa fica sem controle sobre tempos de resposta, qualidade das soluções e continuidade do serviço. Faltas, afastamentos, chamadas simultâneas e picos de demanda ficam sem contingência, e jornadas e acionamentos fora do expediente sem gestão adequada podem gerar riscos trabalhistas.

O que a operação terceirizada assume

Na terceirização, a America BPO contrata e gerencia a equipe, com salários, encargos, escalas, treinamento, férias e cobertura de ausências sob sua responsabilidade. O atendimento segue o manual de operações de cada cliente e é feito em white label, com a marca, a saudação e a linguagem da contratante. A operação também tem seguro contra erros profissionais, com cobertura que segue as condições, os limites e as exclusões da apólice.

O escopo pode incluir telefone, e-mail e WhatsApp, emissões, remarcações, cancelamentos e suporte com hospedagem e locação de veículos. Nos últimos 12 meses, foram 121.322 atendimentos, segundo dados operacionais da empresa, que atende clientes no Brasil, no México e nos Estados Unidos. Pesquisa da Ultra Consultoria, divulgada pelo jornal A Crítica , apontou a America BPO como líder brasileira em número de clientes atendidos na terceirização de atendimento emergencial para o turismo.

Entre as operações apoiadas estão o plantão de agências conectadas à Loupit, uma das principais travel techs de gestão de viagens corporativas, e o atendimento emergencial da Uniglobe Pro, uma das maiores agências de viagens corporativas .

Do que depende o preço final

O valor varia conforme o escopo, o volume de atendimentos, os horários de cobertura e a complexidade da operação, e a economia também depende do modelo de equipe, compartilhada ou dedicada. Por isso, a avaliação inclui a aderência aos procedimentos da contratante, a rastreabilidade dos atendimentos e os relatórios de desempenho e de cumprimento do SLA (acordo de nível de serviço). Segundo a America BPO, 90% das chamadas telefônicas são atendidas em menos de um minuto.

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Para calcular quanto custa terceirizar o atendimento de uma agência de viagens, a comparação precisa reunir a folha e a gestão da equipe própria, o custo de erros e retrabalho e o risco de deixar o plantão sem cobertura, e não apenas o valor mensal do serviço contratado.