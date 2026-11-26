Não existe porcentagem universal para a parcela do patrimônio em dólar. A pergunta voltou com força depois que a moeda subiu 8,21% em 26 de outubro, na sessão seguinte ao segundo turno, a maior alta diária desde janeiro de 1999, e continuou em alta em novembro com as dúvidas sobre o ajuste fiscal.

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Para a GX Capital , boutique financeira especializada em câmbio estruturado e crédito empresarial, a resposta sai de uma conta com três partes: os compromissos futuros da família em dólar, como estudo, imóvel ou viagens; uma parcela de diversificação, para proteger o patrimônio de crises locais; e a exposição que a família já tem pela empresa.

A empresa entra na conta

A terceira parte é a mais esquecida. O sócio de uma exportadora já tem boa parte da renda ligada ao dólar pela receita da empresa. O de uma importadora, ao contrário, tem custos em dólar e pode usar a parcela da família na moeda como contrapeso.

“A parcela do patrimônio em dólar não sai da cotação, sai do balanço consolidado da família e da empresa. Para o sócio de exportadora, às vezes a resposta certa depois de uma alta de 8% é não comprar nada”, afirma Vinicius Teixeira, sócio da GX Capital.

Depois do tamanho, o calendário

Definido o tamanho, entram o veículo e a forma de compra. A remessa para uma conta de investimento no exterior paga IOF de 1,1%, e fundos cambiais, BDRs e ETFs listados na B3 dão exposição ao dólar sem remessa. A GX recomenda comprar em parcelas, no método que chama de hedge em camadas , para não concentrar a operação num pico.

“Comprar todo o dólar do patrimônio no dia seguinte a um estresse é pagar o pico numa única operação. A mesa divide a compra em quatro a seis parcelas até o fim do primeiro trimestre e reserva uma delas para os recuos, porque o alvo é o preço médio, não o topo”, diz Teixeira.

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Na GX, o dimensionamento da parcela em dólar e o calendário das compras passa pelo Aurum IA, tecnologia própria disponível no aplicativo do cliente. Respondendo ao título: a parcela certa é a que cobre os compromissos futuros em dólar e diversifica o patrimônio, descontado o que a empresa da família já carrega na moeda.