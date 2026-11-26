A rentabilidade da comercialização de bovinos depende de uma combinação de fatores que ultrapassa o preço negociado com os compradores. Custos de aquisição, alimentação, manejo, financiamento e transporte precisam ser considerados na apuração dos resultados. O empresário Carlos Arturo Mallorquin Junior, fundador da ART SOLUTION EAS, atua no desenvolvimento de soluções tecnológicas para organizar informações relacionadas à produção pecuária no Paraguai.

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No confinamento, a alimentação representa uma despesa que precisa ser acompanhada continuamente. Variações nos preços dos ingredientes e diferenças no consumo dos animais podem alterar o custo de produção ao longo do ciclo. A avaliação econômica exige que os gestores relacionem os recursos utilizados ao ganho de peso efetivamente registrado.

A conversão alimentar é um dos indicadores que ajudam a compreender essa relação. Ela permite avaliar a quantidade de alimento consumida em função do ganho de peso. Sua interpretação deve considerar as características dos animais, a composição da dieta e as condições de manejo, evitando comparações isoladas entre operações com perfis distintos.

A ART SOLUTION EAS desenvolveu o NUTRI PRO após dois anos de testes na fazenda La Conquista, em Alto Paraná. A ferramenta reúne registros de pesagens, distribuição de alimentos, leitura de cocho e despesas operacionais. Entre os recursos descritos estão indicadores de custo diário por animal e projeções relacionadas à comercialização dos lotes.

A possibilidade de acompanhar esses dados durante o ciclo produtivo permite revisar premissas financeiras antes da venda. Uma projeção inicial pode deixar de representar a realidade quando os insumos encarecem ou os animais apresentam desempenho diferente do previsto. A atualização das estimativas ajuda a dimensionar os efeitos dessas mudanças sobre o resultado esperado.

O capital de giro também ocupa posição relevante na atividade. Entre a aquisição dos bovinos e o recebimento dos recursos da comercialização, o produtor precisa financiar despesas recorrentes. A duração desse intervalo influencia a necessidade de caixa e pode determinar a conveniência de determinadas operações, especialmente quando há utilização de crédito.

A análise do ponto de equilíbrio permite estimar o preço necessário para cobrir os custos considerados no planejamento. Esse cálculo não garante que o mercado oferecerá a remuneração desejada, mas fornece uma referência para avaliar propostas comerciais. A comparação entre cenários também ajuda a identificar a exposição da propriedade às oscilações de preços.

Na negociação com frigoríficos, as condições contratuais merecem atenção. Critérios de pesagem, rendimento de carcaça, descontos, prazos de pagamento e responsabilidades pelo transporte podem produzir diferenças relevantes entre propostas aparentemente semelhantes. A avaliação deve contemplar o valor líquido esperado e os riscos associados ao recebimento.

Carlos Arturo Mallorquin Junior associa o avanço da pecuária à capacidade de transformar informações operacionais em decisões. A digitalização dos registros pode reduzir a dependência de controles dispersos e facilitar o acompanhamento das despesas. Entretanto, a confiabilidade dos indicadores continua condicionada à qualidade dos dados inseridos pelas equipes.

O planejamento financeiro deve contemplar ainda investimentos em instalações, equipamentos e manutenção. A distribuição desses gastos ao longo da vida útil dos ativos ajuda a compreender o custo econômico da atividade. A separação entre despesas correntes e investimentos evita interpretações inadequadas sobre a margem de cada lote.

A comparação entre lotes pode revelar diferenças que não aparecem na análise consolidada da propriedade. Ao separar receitas e despesas por grupo de animais, o gestor consegue examinar a contribuição de cada ciclo para o resultado do negócio. Essa prática exige critérios consistentes de apropriação dos custos.

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A avaliação de riscos deve incluir cenários de queda no preço de venda e de aumento das despesas com alimentação. A atualização periódica das projeções permite identificar mudanças na necessidade de financiamento da atividade. O controle financeiro oferece referências para negociar com maior conhecimento dos custos envolvidos. O planejamento exige atenção às condições de cada operação. A organização das informações contribui para a revisão das decisões. A análise dos resultados oferece referências para o planejamento futuro.