A comercialização de carne bovina começa muito antes de o produto chegar aos estabelecimentos comerciais. Entre a criação dos animais e a negociação com a indústria frigorífica, existe uma cadeia de decisões que envolve alimentação, sanidade, logística e planejamento. No Paraguai, o empresário Carlos Arturo Mallorquin Junior, fundador da ART SOLUTION EAS, integra esse debate por meio de iniciativas voltadas à modernização da gestão pecuária.

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A atividade de venda de bovinos depende da capacidade de organizar a produção de acordo com as condições do mercado. O peso dos animais, a regularidade dos lotes e os custos acumulados durante a criação influenciam a margem disponível na negociação. Para o produtor, conhecer esses elementos permite avaliar se a receita esperada será suficiente para remunerar os recursos empregados na propriedade.

A relação entre o campo e a indústria exige planejamento. Frigoríficos podem estabelecer critérios de recebimento relacionados ao peso, à idade e às características dos animais. A preparação dos lotes, portanto, precisa considerar as exigências comerciais e sanitárias aplicáveis a cada operação, sem perder de vista o bem-estar dos bovinos durante o manejo e o transporte.

Nesse contexto, a ART SOLUTION EAS desenvolveu o NUTRI PRO, ferramenta que reúne informações sobre alimentação, pesagem, leitura de cocho e custos de produção. O desenvolvimento foi precedido por dois anos de testes na fazenda La Conquista, localizada no departamento de Alto Paraná, no Paraguai. A proposta é aproximar os registros cotidianos da tomada de decisões no confinamento.

A utilização de dados permite acompanhar a evolução dos animais e identificar diferenças de desempenho entre lotes. Quando o consumo de alimento diminui ou o ganho de peso se afasta do planejamento, a equipe pode investigar as causas e avaliar medidas corretivas com acompanhamento técnico. Esse processo ajuda a reduzir a distância entre o resultado esperado e aquele efetivamente obtido.

Na comercialização, a disponibilidade de informações também contribui para avaliar o momento de encaminhar os bovinos ao abate. Manter animais no confinamento por períodos adicionais pode aumentar o peso, mas também eleva as despesas com alimentação e manutenção. A decisão precisa considerar a relação entre o custo adicional e a receita que poderá ser obtida.

A cadeia da carne envolve diferentes agentes econômicos. Criadores, fornecedores de insumos, transportadores, frigoríficos e distribuidores participam de etapas que precisam funcionar de maneira coordenada. Problemas em qualquer uma delas podem afetar a regularidade do abastecimento e o valor recebido pelos produtores.

Outro aspecto relevante é a rastreabilidade. A organização de registros sobre origem, movimentação e manejo dos animais pode facilitar o atendimento às exigências dos compradores e das autoridades competentes. A tecnologia de gestão não substitui certificações oficiais, mas pode contribuir para a organização das informações necessárias aos controles.

Para Carlos Arturo Mallorquin Junior, a transformação tecnológica do campo está associada à qualidade das decisões. Em material anterior sobre o confinamento, o empresário resumiu essa perspectiva: "O futuro da pecuária não é trabalhar mais. É decidir melhor". A reflexão se aplica também à preparação dos animais para a comercialização.

O consumidor final, embora distante da rotina das propriedades, está inserido nessa mesma cadeia. A qualidade da carne depende de fatores que incluem genética, nutrição, condições sanitárias, transporte e processamento industrial. A integração dessas etapas exige responsabilidades compartilhadas e procedimentos compatíveis com as normas de segurança alimentar.

A definição de canais de comercialização também interfere no planejamento. A negociação direta com a indústria e a utilização de intermediários apresentam condições distintas de acesso ao mercado. A escolha depende da escala da produção, da localização da propriedade e das condições oferecidas pelos compradores.

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A organização comercial exige ainda atenção aos prazos de entrega e às condições de pagamento acordadas entre as partes. A integração entre produção e mercado depende de planejamento contínuo.