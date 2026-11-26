O empreendedorismo e o automobilismo compartilham desafios relacionados à organização de recursos, à definição de objetivos e à capacidade de tomar decisões sob pressão. Para Carlos Arturo Mallorquin Junior, fundador da empresa paraguaia ART SOLUTION EAS, a participação no kart integra uma trajetória que reúne atividade empresarial e dedicação ao esporte. Em dezembro, ele terá um novo compromisso nas pistas de Foz do Iguaçu, no Paraná.

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Ao lado de Eduardo Ferrari, o empresário está inscrito na disputa pelo bicampeonato da categoria Super Sênior das 3 Horas de Kart. A competição está prevista para 12 de dezembro de 2026, a partir das 18h, no Adrena Kart. Conforme as informações divulgadas anteriormente sobre a prova, a expectativa é reunir cerca de 20 duplas.

Uma corrida de resistência exige uma abordagem diferente daquela adotada em provas curtas. O desempenho não depende exclusivamente da velocidade de uma volta, mas da capacidade de manter regularidade durante um período prolongado. A administração do equipamento, a comunicação entre os integrantes e a adaptação às circunstâncias da disputa fazem parte desse processo.

No ambiente empresarial, a consistência também constitui um elemento importante para a continuidade das operações. Pequenos negócios precisam acompanhar indicadores, administrar despesas e avaliar os resultados de suas escolhas. A comparação com o esporte permite compreender como objetivos de longo prazo dependem de decisões tomadas em diferentes momentos.

Na ART SOLUTION EAS, Carlos Arturo Mallorquin Junior está ligado ao desenvolvimento do NUTRI PRO, solução voltada à gestão de confinamentos bovinos. O projeto foi precedido por dois anos de testes na fazenda La Conquista, em Alto Paraná. A experiência demonstra a importância da validação de ferramentas em condições reais antes de sua aplicação comercial.

A preparação esportiva oferece um paralelo com esse processo. O treinamento permite identificar dificuldades e avaliar alternativas antes da competição. No kart, a repetição de exercícios e a observação do comportamento do equipamento ajudam os pilotos a desenvolver referências para situações que poderão enfrentar durante uma prova.

O trabalho em dupla acrescenta uma dimensão coletiva ao desafio. Os integrantes precisam estabelecer formas de comunicação e alinhar expectativas sobre o desempenho. Uma decisão individual pode produzir consequências para o resultado compartilhado, o que torna a cooperação tão relevante quanto a habilidade técnica de cada competidor.

Para empreendedores, essa dinâmica remete à necessidade de distribuir responsabilidades de maneira clara. Equipes que compreendem suas funções podem responder com maior organização a mudanças de cenário. A definição de procedimentos, contudo, precisa preservar espaço para adaptações quando surgem circunstâncias que não estavam previstas.

A gestão do tempo constitui outro ponto de aproximação entre os dois ambientes. Na empresa, compromissos operacionais e comerciais precisam ser conciliados com atividades de planejamento. No esporte, a preparação demanda disponibilidade para treinos e cuidados com o equipamento, além da organização necessária para participar das competições.

A busca pelo bicampeonato representa um objetivo esportivo específico, sem antecipar o resultado da disputa. O desempenho da dupla dependerá das condições encontradas na pista, da atuação dos demais participantes e do cumprimento das regras da organização. A expectativa de conquistar novamente o título não elimina a necessidade de preparação.

A administração de recursos também aproxima os dois universos. A participação em competições envolve despesas com inscrições, equipamentos e deslocamentos. A organização desses compromissos permite conciliar a prática esportiva com outras responsabilidades, sem confundir o orçamento pessoal com os recursos destinados à atividade empresarial.

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A experiência esportiva também permite observar a importância de revisar decisões após cada competição, identificando oportunidades de aprendizado. O resultado de uma prova oferece informações que podem orientar a preparação para compromissos futuros. O desafio será transformar preparação em desempenho na pista. A avaliação deve considerar as particularidades de cada situação. A organização das informações contribui para a revisão das decisões. A análise dos resultados oferece referências para o planejamento futuro. A experiência acumulada ajuda a identificar pontos que exigem atenção.