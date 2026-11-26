A produção de bovinos destinados ao abate exige atenção à nutrição, à sanidade e ao desempenho dos animais durante as diferentes etapas do ciclo produtivo. No Paraguai, Carlos Arturo Mallorquin Junior, fundador da ART SOLUTION EAS, está ligado ao desenvolvimento de tecnologias que buscam organizar essas informações e apoiar a gestão dos confinamentos. A proposta aproxima o planejamento da produção das necessidades da comercialização de carne.

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O confinamento permite controlar a oferta de alimentos e acompanhar a evolução dos lotes em condições específicas de manejo. A formulação das dietas precisa considerar as exigências nutricionais dos bovinos, a disponibilidade de ingredientes e as orientações dos profissionais responsáveis. Mudanças inadequadas na alimentação podem comprometer o desempenho e a saúde dos animais.

A leitura de cocho constitui uma prática importante nessa rotina. A observação das sobras de alimento ajuda a compreender o comportamento de consumo e fornece elementos para avaliar a distribuição das dietas. Os registros devem ser interpretados em conjunto com outras informações, como condições ambientais, disponibilidade de água e estado sanitário do rebanho.

Com o objetivo de integrar esses controles, a ART SOLUTION EAS desenvolveu o NUTRI PRO. A ferramenta foi submetida a dois anos de testes na fazenda La Conquista, situada em Alto Paraná. Entre as funcionalidades apresentadas estão registros de pesagens, distribuição de alimentos, leitura de cocho, tratamentos e indicadores relacionados aos custos de produção.

A solução incorpora recursos de inteligência artificial e permite registrar informações sem conexão permanente com a internet, com sincronização posterior. Essa característica atende a uma dificuldade presente em propriedades rurais onde a conectividade pode ser irregular. A utilização dos recursos depende da qualidade dos registros e da avaliação técnica dos dados coletados.

O acompanhamento do ganho de peso ajuda a estimar a evolução dos bovinos até o momento previsto para o abate. Entretanto, animais de um mesmo lote podem apresentar desempenhos diferentes. A identificação dessas variações permite investigar fatores relacionados à alimentação, à adaptação ao confinamento ou a eventuais problemas sanitários.

A preparação para a venda deve considerar também as características exigidas pelos compradores. O peso vivo não representa sozinho o resultado econômico da comercialização, pois critérios como rendimento de carcaça e condições de negociação podem influenciar a receita. O planejamento precisa incorporar as particularidades de cada mercado e contrato.

A qualidade da carne é influenciada por uma série de fatores que começa na propriedade e se estende ao processamento industrial. Genética, nutrição, manejo pré-abate e conservação do produto participam desse processo. A adoção de tecnologia em uma etapa da cadeia não elimina a necessidade de controles nas demais fases.

O bem-estar animal merece atenção especial na produção intensiva. A disponibilidade de água, as condições das instalações e a observação do comportamento dos bovinos são aspectos que devem integrar a rotina de acompanhamento. A identificação de alterações exige avaliação adequada e, quando necessário, intervenção de profissionais habilitados.

Carlos Arturo Mallorquin Junior destaca, em material anterior sobre o projeto, que pequenas decisões diárias podem influenciar a diferença entre operações lucrativas e deficitárias. Essa perspectiva reforça a importância de acompanhar os indicadores ao longo do ciclo, em vez de concentrar a avaliação apenas no momento da venda.

A avaliação das dietas deve considerar tanto o preço dos ingredientes quanto a resposta dos animais. Um alimento de menor custo unitário não representa necessariamente uma economia quando seu uso altera o desempenho do lote. A comparação exige acompanhamento nutricional e indicadores capazes de relacionar consumo, ganho de peso e despesas.

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O acompanhamento das despesas com alimentação permite relacionar o desempenho dos animais à viabilidade econômica da operação. A organização dos registros pode contribuir para o planejamento dos próximos lotes e para a avaliação das dietas utilizadas. A integração das informações favorece a análise das condições de produção e comercialização. A decisão de venda deve considerar os resultados do ciclo produtivo. Os registros precisam ser atualizados de forma regular. O planejamento exige atenção às condições de cada operação.