Carlos Arturo Mallorquin Junior e Eduardo Ferrari voltam às pistas em dezembro com o objetivo de conquistar o bicampeonato da categoria Super Sênior das 3 Horas de Kart. A prova está programada para 12 de dezembro de 2026, a partir das 18h, no Adrena Kart, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. A participação coloca a dupla diante de um desafio que combina velocidade, resistência e regularidade.

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A competição integra o calendário regional do kartismo e tem expectativa de reunir cerca de 20 duplas, conforme as informações anteriormente divulgadas sobre o evento. O formato de resistência amplia a importância do trabalho conjunto, uma vez que o resultado depende do desempenho acumulado durante a corrida e não apenas de momentos isolados de velocidade.

Em uma prova com duração de três horas, os pilotos precisam lidar com mudanças nas condições da pista e com a presença de outros competidores ao longo de sucessivas voltas. A capacidade de interpretar essas circunstâncias e preservar a concentração torna-se relevante para a continuidade da participação e para o cumprimento dos objetivos estabelecidos.

A categoria Super Sênior reúne competidores em uma disputa na qual a experiência pode contribuir para a leitura das situações de corrida. Conhecer os limites do equipamento e reconhecer momentos que exigem cautela são aspectos importantes em uma modalidade que demanda atenção permanente. A segurança permanece condicionada ao respeito às regras e às orientações da organização.

A parceria entre Carlos Arturo Mallorquin Junior e Eduardo Ferrari constitui um dos elementos centrais da participação. Em competições disputadas por duplas, o rendimento de cada integrante influencia o resultado coletivo. O alinhamento entre os pilotos permite estabelecer referências comuns e organizar a comunicação durante o evento.

A preparação para uma corrida de resistência envolve aspectos físicos e mentais. A posição de pilotagem, a repetição de movimentos e a necessidade de acompanhar o comportamento dos demais participantes podem gerar desgaste. O condicionamento e o descanso adequado são componentes relevantes para a manutenção da atenção durante a atividade esportiva.

Além da preparação individual, a organização do equipamento faz parte da rotina das equipes. As verificações técnicas precisam observar os procedimentos e as exigências estabelecidas pelo regulamento da competição. O objetivo é assegurar condições adequadas de participação, respeitando os limites de segurança aplicáveis à modalidade.

O kart ocupa uma posição particular no automobilismo por reunir competidores com diferentes níveis de experiência e objetivos esportivos. Para alguns, representa uma etapa de formação; para outros, constitui uma modalidade praticada de maneira continuada. As provas regionais contribuem para a convivência entre pilotos e para a manutenção de calendários competitivos.

Fora das pistas, Carlos Arturo Mallorquin Junior é fundador da ART SOLUTION EAS, empresa paraguaia ligada ao desenvolvimento de tecnologia para a pecuária. Sua atuação empresarial ocorre paralelamente à participação esportiva. A presença na prova de Foz do Iguaçu evidencia essa conciliação de atividades, sem que uma substitua os compromissos da outra.

A busca pelo bicampeonato acrescenta uma expectativa particular à participação da dupla. O histórico de conquista anterior serve como referência, mas não determina o resultado da próxima edição. Cada corrida apresenta condições próprias, e a classificação dependerá do desempenho dos participantes e da aplicação do regulamento.

A localização de Foz do Iguaçu, na região de fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, acrescenta um componente regional à realização de eventos esportivos. A circulação de participantes de diferentes localidades pode favorecer o intercâmbio de experiências entre praticantes da modalidade e ampliar a convivência no ambiente competitivo.

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A programação anunciada estabelece a largada para o início da noite, reunindo os competidores em uma disputa de resistência. O público poderá acompanhar uma competição marcada pela alternância de pilotos e pela busca de regularidade. A dupla chega à próxima edição com o objetivo de defender sua conquista na categoria.