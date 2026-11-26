Quem quer saber como denunciar pelo WhatsApp no trabalho precisa de um dado anterior: a empresa oferece esse canal? O relato entra no rito formal da organização quando é feito pelo WhatsApp oficial que o empregador divulgou a funcionários, fornecedores e demais públicos. Não se trata de mandar mensagem para um número genérico, nem de usar o celular do gestor.

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Esse rito interno não esgota as vias do trabalhador. Em irregularidade trabalhista, é possível também recorrer a órgãos externos, como o Ministério Público do Trabalho. Algumas plataformas corporativas, como o Canal de Denúncias da clickCompliance , que faz software para programas de Compliance no Brasil, aceitam o envio por texto ou por áudio no WhatsApp e entendem relatos em português, inglês e espanhol.

O que a lei garante e o que o aplicativo não cobre sozinho

Nas empresas com Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio), a Lei 14.457/2022 pede rito e anonimato para denúncias de assédio e de outras violências no trabalho, e o Decreto 11.129/2022 considera o canal divulgado um item de avaliação do programa de integridade.

Na página do módulo, informa-se que a plataforma oferece a opção de relato anônimo, sem registro de IP, localização nem dados pessoais. A mesma página enquadra a tutela de quem denuncia na LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), Lei 13.709/2018. Mensagens escritas ou em áudio, contudo, podem conter informações pessoais do autor e de terceiros, exigindo tratamento cuidadoso pela companhia receptora conforme a lei.

Como localizar o contato e o que o relato precisa trazer

O caminho prático é conferir o material interno: cartaz, intranet, treinamento ou comunicado. Ali o trabalhador vê se o meio disponível é o WhatsApp, o portal, o e-mail ou o telefone do canal, e por qual caminho o caso entra no registro formal. Vale olhar também se o comunicado traz um número ou um link específico, e se há instrução sobre texto, áudio ou ambos.

Há uma diferença prática entre conversar com a chefia pelo aplicativo e registrar o caso no canal da empresa. No segundo caminho, o relato entra numa trilha com encaminhamento e prazo. No primeiro, a mensagem pode ficar só no aparelho de alguém, sem registro formal e sem a proteção que a norma reserva ao tipo de denúncia já descrito. Por isso o material interno importa: ele indica o endereço do rito, não um atalho informal.

O conteúdo também precisa ser suficiente para a apuração: o fato, a data, o lugar e as pessoas envolvidas. Numa mensagem curta, falta com frequência um desses elementos, e a apuração depende de um novo contato que nem sempre acontece. A clickCompliance registra que cerca de 40% dos relatos chegam sem o conjunto de informações de que a apuração precisa. Se o canal formula perguntas durante a conversa, no próprio WhatsApp ou noutro meio do pacote, o relato tem mais chance de chegar utilizável.

O aplicativo, sozinho, não completa o rito interno nem preenche as lacunas de um relato incompleto. E o rito da empresa, ainda quando bem divulgado, convive com as vias externas já mencionadas. No telefone do canal, quando a empresa oferece esse meio, a ligação pode ser atendida por inteligência artificial a qualquer hora, com perguntas ligadas ao contexto do caso; no WhatsApp, o envio pode ser por texto ou por áudio. Em qualquer desses caminhos, o que formaliza o expediente é o contato que o empregador tornou público, não um número achado por acaso. Se a mensagem ficar só no aparelho da chefia, falta o registro, o prazo e o encaminhamento que o rito interno reserva ao caso.

Sobre Marcelo Erthal

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Marcelo Erthal é CEO da clickCompliance, empresa brasileira de tecnologia para gestão de Compliance. Bacharel em Ciência da Computação pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), em 1992, e com MBA Executivo pelo COPPEAD/UFRJ, em 2006, atua no setor de tecnologia desde a década de 1980, desenvolvendo soluções para diferentes problemas. Na clickCompliance, uniu a formação ao empreendedorismo e se aproximou da comunidade de Compliance. A plataforma reúne os módulos Governança de Documentos, Treinamentos de Compliance, Canal de Denúncias, Processos de Compliance, Canal de Privacidade, Regulatório e Compliance Agent e venceu o LegalTech Breakthrough Awards 2026 na categoria Legal Compliance Innovation of the Year.