Pesquisa encomendada pela Workato à consultoria Censuswide revela que três em cada quatro executivos de TI acreditam que a liderança da área será responsabilizada se um agente de inteligência artificial executar uma ação que viole políticas internas, exponha dados ou prejudique um cliente. É mais que o dobro da parcela que atribuiria a culpa ao fornecedor da tecnologia. O levantamento foi feito entre 15 e 22 de maio de 2026 e ouviu 1.001 tomadores de decisão de TI dos Estados Unidos, do nível de vice-presidente para cima. A amostra inclui 251 CIOs e 665 executivos C-level, todos de organizações com mais de mil funcionários.

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A Workato desenvolve uma plataforma de controle e execução para IA corporativa. Ou seja, trabalha justamente com o problema que a pesquisa expõe: a necessidade de as empresas governarem, de ponta a ponta, o que os agentes de IA fazem em seus sistemas. "Os líderes de TI estão numa sinuca de bico. São pressionados a implementar uma IA cada vez mais poderosa, mas não conseguem controlá-la totalmente, e são cobrados quando algo dá errado", afirma Adam Seligman, CTO da Workato.

A percepção se repete entre executivos da América Latina. "Os clientes com quem converso, na maioria executivos de tecnologia como CIOs, são frequentemente questionados pela empresa sobre o seu papel, em um momento em que todos criam agentes e modelos de IA de forma descontrolada e em que as máquinas têm acesso a informações humanas, como documentos e imagens. É uma preocupação espontânea e muito presente", diz Fernando Piazza , responsável pela Workato na América Latina.

Para parte dos entrevistados, a responsabilização pode ser pessoal. Quase um quarto afirmou que se esperaria deles a renúncia ou o afastamento caso um agente de IA provocasse um incidente público grave de segurança ou de conformidade. E esse cenário não é visto como remoto: quase dois terços acreditam que um episódio desse tipo ocorrerá na própria empresa nos próximos 18 meses.

O desconforto tem origem na falta de visibilidade. Seis em cada dez entrevistados concordam que a maioria dos agentes de IA em uso hoje em suas organizações não foi formalmente aprovada pela TI. Uma parcela semelhante diz que a equipe de tecnologia sabe menos sobre o funcionamento desses agentes do que funcionários de outras áreas. A mesma proporção teme mais os agentes de IA do que os ataques cibernéticos tradicionais.

Parte do problema está na forma como a tecnologia chega às empresas. Segundo o levantamento, um terço dos agentes é implantado diretamente por unidades de negócio e funcionários, sem supervisão da TI. E quase dois terços dos executivos esperam que essas implantações não autorizadas se acelerem.

Incerteza diante de incidentes

Não há consenso sobre como as empresas reagiriam a um incidente grave. Quase metade dos entrevistados disse que o conselho exigiria uma auditoria externa. Mais de um terço afirmou que a organização tentaria resolver o caso discretamente, sem divulgação. E quase um quarto disse que a empresa culparia publicamente o fornecedor da IA.

O tema já chegou à alta direção. Segundo o estudo, quase metade dos executivos levou a questão dos agentes de IA às discussões de Conselhos, e uma parcela semelhante está revendo a estratégia de integração e orquestração de sistemas para se preparar para agentes autônomos.

Os executivos também foram questionados sobre o que mais gostariam de recuperar na adoção de agentes de IA. Em primeiro lugar ficou a visibilidade sobre o que os agentes efetivamente fazem nos sistemas, citada por mais de quatro em cada dez entrevistados e por quase metade dos CTOs. Em seguida aparecem a capacidade de auditar e reverter uma ação de um agente (quase um terço), a definição clara de quem é o responsável (cerca de três em cada dez) e a garantia de que cada ação esteja em conformidade por padrão (mais de um quarto).

Sem freio na adoção

O receio não se traduz em recuo. Quase todos os entrevistados consideram os benefícios da IA agêntica e dos chamados "colegas de trabalho digitais" amplamente positivos, e nove em cada dez esperam que suas organizações adotem esse tipo de ferramenta nos próximos 18 meses.

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"Nenhum desses líderes está pedindo para desacelerar", diz Piazza. "Eles querem saber o que cada agente está fazendo, quem é o dono dele, prevendo e evitando um erro ou prejuízo, antes que ele aconteça."