A história da Brinde.me começa em 2020, quando Robson Martins, Kátia Martins e Lucas Borelli decidiram juntar experiências em marketing, gestão e desenvolvimento de software para criar uma solução pensada para as empresas de brindes promocionais. Depois de quatro anos de desenvolvimento, a plataforma foi lançada comercialmente em 2024 e, em 2026, passou da marca de 2 mil usuários.

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O ponto de partida foi a convivência de Robson com o próprio setor. Por meio da YouRocket, agência reconhecida no Prêmio Agência de Resultados, promovido pela RD Station, ele trabalhava havia anos com marketing digital e estratégias de crescimento para negócios de brindes. O contato próximo com esses empresários revelou dificuldades que se repetiam: digitalizar as vendas, acompanhar as oportunidades comerciais e organizar os processos internos.

Três perfis que se completam

Kátia, com experiência em marketing e gestão, participou da concepção do negócio e passou a ter papel central na estruturação da operação e dos processos. Lucas, especialista em tecnologia, trazia no currículo projetos premiados e soluções que já haviam transformado a operação de empresas de brindes e de outros segmentos. Na empresa, ficou com a liderança tecnológica e o desenvolvimento da plataforma .

Juntos, os três optaram pelo modelo SaaS, de software contratado por assinatura, em uma plataforma feita para o setor . A ideia era evitar que cada cliente dependesse de desenvolvimentos individuais ou de ferramentas desconectadas e oferecer um produto em evolução contínua.

A escolha acompanha um movimento do mercado brasileiro. Segundo o Relatório Setorial 2025 da Brasscom (Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais), o mercado interno de SaaS movimentou R$ 44,7 bilhões em 2025, alta de 30,9% sobre o ano anterior.

Do site de vendas ao sistema de gestão

A entrada no segmento de ERP, sistema integrado de gestão empresarial, foi uma evolução dessa estratégia. Ao reunir informações comerciais, operacionais e financeiras no mesmo ambiente, a empresa busca reduzir retrabalho e dar mais visibilidade à rotina dos clientes. A plataforma também passou a incorporar recursos de inteligência artificial para simplificar etapas da elaboração de orçamentos.

No começo, o foco estava na presença digital e nos processos de venda. Com o tempo, a plataforma passou a cobrir outras áreas das empresas clientes: catálogos e sites, orçamentos, CRM, gestão de pedidos, acompanhamento da produção, emissão de documentos fiscais e controle financeiro , além de integrações com fornecedores e distribuidores.

De acordo com a empresa, o contato frequente com os usuários orienta o desenvolvimento e resulta em dezenas de funcionalidades e melhorias lançadas todo mês. Hoje, a plataforma é usada para gerar cerca de 15 mil orçamentos por mês, segundo a Brinde.me.

O que os fundadores projetam

O próximo ciclo amplia o papel da empresa na cadeia de brindes, com mais integrações com importadores e distribuidores, produção de conteúdo sobre gestão, marketing, vendas e tecnologia e, no futuro, inteligência de mercado gerada a partir de dados agregados e anonimizados.

A aposta parte da percepção de que a eficiência do segmento depende não só do que acontece dentro de cada negócio, mas também da qualidade da comunicação e da circulação de informações entre fornecedores, distribuidores e empresas de brindes.

Para os três fundadores, o desafio agora vai além de ampliar a presença do software. A meta é usar a tecnologia para integrar e profissionalizar a cadeia brasileira de brindes promocionais, aproveitando o conhecimento acumulado sobre o setor desde 2020.

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