O crescimento registrado nas vendas durante o 11.11, data inspirada no calendário do varejo chinês, sugere que o consumidor aproveitou o evento para diversificar as compras, em vez de antecipar aquelas que tradicionalmente concentra na Black Friday.

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Essa é uma das conclusões de uma análise de mais de 3 milhões de pedidos online realizados no Brasil. O estudo foi conduzido pela Admitad, empresa global de tecnologia e marketing de performance, em parceria com a Udora, marketplace global de entregas de flores e presentes presente em mais de 50 países, incluindo o Brasil.

Na comparação com a média diária do comércio eletrônico em 2026, o período promocional de 11 de novembro registrou crescimento de 67% no número de pedidos e de 72% no valor total das vendas (GMV).

Segundo a análise da Admitad, o avanço foi expressivo em segmentos variados e não se sobrepõe ao que normalmente é registrado na Black Friday. O fortalecimento da data também não deve afetar as projeções para as vendas na última sexta-feira do mês, que deve se manter em patamar similar ao do ano passado, quando registrou uma alta de mais de 40% no número de pedidos em relação a um dia comum.

Brinquedos e hobbies lideraram o crescimento no número de pedidos no último dia 11 de novembro, com incremento de 67% em relação à média de um dia comum no varejo eletrônico brasileiro. Automóveis, peças e acessórios avançaram 58%, enquanto casa e jardim registraram aumento de 54%. Esportes e atividades ao ar livre cresceram 46%, e eletrodomésticos e eletrônicos, 34%.

Para Anna Gidirim, CEO da Admitad, os resultados revelam uma amplitude de consumo que vai além das categorias tradicionalmente associadas às grandes campanhas promocionais.

"O que chama atenção é a diversidade de categorias que registraram crescimento durante o 11.11. Observamos movimentação em segmentos ligados às necessidades do dia a dia, aos hobbies e aos interesses pessoais", afirma. "Para os varejistas, isso aponta uma oportunidade de desenvolver campanhas mais direcionadas, considerando as diferentes motivações de compra, em vez de tratar todas as datas promocionais da mesma maneira", comenta.

A diferença entre os eventos também aparece no valor médio das compras. Na análise das vendas promocionais de 2025, o valor médio dos pedidos foi de US$ 51 (cerca de R$ 295 no câmbio atual) no 11.11 e chegou a US$ 59 (R$ 341 hoje) na Black Friday. Em 2026, o valor médio dos pedidos no 11.11 subiu para US$ 54 (cerca de R$ 312). Os números reforçam a percepção de que a Black Friday mantém maior peso nas aquisições de valor mais elevado.

A movimentação ocorre em um cenário de expansão do comércio eletrônico brasileiro. Entre janeiro e outubro de 2026, na comparação com o mesmo período do ano anterior, o número de pedidos analisados pela Admitad cresceu 15,8%, enquanto o valor total das vendas avançou 17%. O valor médio dos pedidos passou de US$ 50 para US$ 52. A participação das compras realizadas por dispositivos móveis também aumentou, de 46% para 52%.

"Para o varejo, a verdadeira oportunidade não está simplesmente em gerar mais transações durante os eventos promocionais. Está em compreender o que motiva os consumidores a comprar em diferentes ocasiões e transformar esses momentos em relacionamentos duradouros", afirma Mikhail Liu-i-Tian, gerente-geral da Udora no Brasil.

"A Black Friday pode continuar sendo um importante motor para compras de maior valor, mas datas como o 11.11 criam oportunidades adicionais para alcançar os consumidores com produtos e ofertas relevantes. As marcas que adaptarem suas estratégias a essas diferentes motivações de compra estarão mais bem posicionadas para sustentar o crescimento para além de novembro", diz o executivo.

Impactos para meses seguintes

Com a Black Friday marcada para 27 de novembro, os resultados do 11.11 oferecem um indicativo da força da temporada promocional no país. A combinação entre diferentes datas, categorias e perfis de compra pode contribuir para um novo ciclo de crescimento do comércio eletrônico brasileiro.

Essa tendência ocorre em um cenário de pressão financeira sobre as famílias brasileiras. Segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 81,6% das famílias brasileiras tinham dívidas em outubro, enquanto 29,3% estavam com pagamentos em atraso.

Nesse contexto, os consumidores podem se tornar mais seletivos em suas compras online, dando maior atenção aos preços, comparando ofertas e buscando melhores relações entre custo e benefício. Para os varejistas, isso torna ainda mais importante compreender as motivações por trás de cada compra e oferecer produtos e promoções relevantes, em vez de depender apenas de descontos.

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"O próximo período importante a acompanhar será o Natal. Os resultados sugerem que os consumidores brasileiros podem estar aproveitando o 11.11 para compras pessoais mais variadas, enquanto reservam a Black Friday e o período natalino para gastos de maior valor e compras de presentes", explica Mikhail. "Se esse comportamento se confirmar, cada evento poderá desempenhar um papel distinto no calendário de compras de fim de ano. Para os varejistas, compreender essas diferentes motivações de compra será essencial para alcançar os consumidores com produtos e ofertas relevantes ao longo de toda a temporada, em vez de adotar uma estratégia promocional única para todas as datas."