Após o incidente do Microsoft 365, sua estratégia de IA tem um plano B?
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Por Alexandre Azevedo, CEO da White Cube
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Em 12 de novembro de 2026, uma interrupção global comprometeu o acesso a serviços do Microsoft 365 usados diariamente por empresas, governos e profissionais. O impacto mais severo ocorreu no Exchange Online, com indisponibilidade ou degradação do Outlook e atrasos na entrega de mensagens. Funcionalidades do Teams, Copilot, SharePoint, OneDrive e de outros serviços que dependiam dos componentes afetados também sofreram impactos. Segundo o relatório preliminar da Microsoft, o incidente começou às 16h20 UTC do dia 12 e foi encerrado às 16h10 UTC do dia seguinte.
A explicação apresentada pela Microsoft descreveu a combinação de três fatores: um defeito latente introduzido meses antes em servidores de gateway, um aumento de carga após uma alteração na distribuição do tráfego e a indisponibilidade prévia de quase 14% da capacidade desses servidores. Separadamente, cada condição era administrável. Em conjunto, elas produziram uma falha em cascata que deixou mais de 80% dos servidores do gateway sem resposta no ponto mais crítico.
A origem documentada foi técnica e ligada à infraestrutura. Copilot, LLMs e agentes de IA não causaram o episódio. Essa precisão importa porque a principal lição empresarial está na interdependência entre sistemas. Diferentes aplicações podem compartilhar gateways, autenticação, redes, dados e outros componentes. Quando uma dependência comum falha, a abrangência do impacto pode superar o sistema em que o problema surgiu.
A Microsoft opera um dos ecossistemas tecnológicos mais sofisticados do mundo e esclareceu publicamente as causas preliminares e as ações de recuperação. O episódio demonstra a complexidade de manter serviços digitais globais em funcionamento contínuo. Também deixa uma questão para quem contrata e integra essas plataformas: se a indisponibilidade de ferramentas de produtividade já afeta operações importantes, o que ocorrerá quando a IA estiver incorporada às etapas essenciais do negócio?
A IA está se tornando uma dependência operacional
LLMs, copilotos e agentes estão deixando o espaço restrito da experimentação. Equipes comerciais usam modelos para estruturar propostas e analisar oportunidades. Áreas jurídicas e financeiras os incorporam à leitura de documentos. Desenvolvedores dependem de copilotos para produzir e revisar código. Operações de atendimento conectam modelos a bases de conhecimento e fluxos de resposta.
O risco cresce conforme a IA passa de apoio individual para componente de processo. Uma ferramenta indisponível durante um teste produz incômodo. Uma API integrada à qualificação de pedidos, à análise de contratos ou ao atendimento de clientes pode afetar prazos, receitas e decisões.
A disponibilidade do modelo representa somente uma parte da equação. O processo também pode depender de conectividade, identidade, autenticação, gateways, bases vetoriais, repositórios corporativos, ferramentas acionadas pelo agente e integrações proprietárias. Há ainda formas menos evidentes de falha, como aumento de latência, limites de requisições, mudanças de versão e variações relevantes na qualidade das respostas.
A primeira obrigação de governança consiste em mapear essas relações. A empresa precisa saber quais processos usam IA, quem responde por eles, qual impacto uma interrupção produziria e por quanto tempo a atividade poderia permanecer indisponível.
Sem observabilidade, a empresa desconhece a própria exposição
O uso fragmentado de IA cria uma dificuldade adicional. Colaboradores contratam ferramentas, criam contas e conectam modelos a rotinas sem supervisão corporativa. Essa Shadow AI impede que a empresa saiba quais informações estão circulando, quanto está sendo gasto e quais processos já dependem de serviços externos.
Durante um incidente, essa falta de visibilidade cobra juros. A TI não consegue estimar o impacto porque desconhece todas as aplicações, integrações e fluxos individuais afetados. Segurança não dispõe de rastreabilidade consistente. Finanças encontra assinaturas dispersas. A liderança descobre dependências operacionais quando elas deixam de funcionar.
Observabilidade significa acompanhar adoção, consumo, custos, desempenho, falhas e padrões anômalos. Significa também manter trilhas de auditoria e responsáveis definidos. Governança conecta esses dados às decisões de tecnologia, segurança, finanças, riscos e continuidade.
Conhecer essas dependências é o primeiro passo para estabelecer uma estratégia de continuidade. A partir desse diagnóstico, a empresa pode definir alternativas tecnológicas, procedimentos de contingência e critérios de substituição de modelos caso algum serviço fique indisponível.
É nesse contexto que soluções como o White Conductor, plataforma de IA corporativa da White Cube, contribuem para a construção de uma estratégia de governança. Ao reunir diferentes modelos de inteligência artificial em um ambiente corporativo centralizado, a plataforma amplia as alternativas tecnológicas disponíveis às empresas e oferece maior controle sobre sua utilização.
À medida que a inteligência artificial assume funções cada vez mais relevantes nas organizações, sua disponibilidade precisa integrar o planejamento de continuidade dos negócios. A próxima indisponibilidade tecnológica deve encontrar empresas preparadas, conscientes de suas dependências e capazes de recorrer a alternativas previamente estabelecidas. Ter um plano B para a IA é uma decisão estratégica de governança empresarial.
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