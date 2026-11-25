Antes de comprar um anel inteligente de marca brasileira, uma pergunta costuma aparecer: dá para confiar? A resposta não está no slogan, e sim em sinais que qualquer comprador pode conferir em poucos minutos, de quem fundou a empresa ao atendimento depois da compra, passando pelo que o aparelho promete.

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Um caso que ajuda a ilustrar o roteiro é o da HALO , marca brasileira de tecnologia voltada ao bem-estar e à saúde, criadora do anel inteligente Halo Ring e da pulseira sem tela Halo Band, que acompanham sono, atividade, recuperação e muito mais em um aplicativo em português, sem mensalidade.

1. Quem está por trás da marca

Vale saber quem fundou a empresa, desde quando ela vende e por quais canais. Os fundadores da HALO são Pedro Fortes, Vinícius Leão e Otto Rocha, que se conhecem desde os 15 anos e, antes dela, já tinham criado juntos marcas nativas digitais. A empresa foi aberta em julho de 2024 e vende desde novembro daquele ano, só pela internet. Cresceu em torno de uma comunidade de usuários, o HALO Club; foi para esse grupo que a pulseira Halo Band saiu primeiro, em julho de 2026.

2. O que fica no Brasil

No caso de uma marca brasileira, vale entender o que ela mantém no país. Segundo a HALO, ficam no Brasil a estrutura da marca e também atendimento, suporte e garantia. Quando essa informação aparece com clareza, o comprador sabe a quem recorrer se precisar de ajuda depois da compra.

3. Aplicativo em português e sem mensalidade

Um aplicativo em português facilita entender os dados e falar com o suporte, e a ausência de mensalidade evita que a compra vire contrato. No caso da HALO, o aplicativo próprio, o HALO Device, foi reformulado em setembro de 2026, não cobra mensalidade e transforma em índices de 0 a 100 os dados de sono, estresse, batimentos, variabilidade cardíaca, temperatura e oxigenação. “A gente não quis só trazer um aparelho para o Brasil. Quis construir uma marca brasileira e um ecossistema que respeita a rotina das pessoas: que acompanha sem atrapalhar, fala a nossa língua e não cobra todo mês para mostrar o que é seu”, diz Pedro Fortes, CEO da empresa.

4. Reconhecimento de fora

Avaliações independentes e quem usa o aparelho no dia a dia também dizem algo sobre a marca. Em março de 2026, a Forbes Brasil listou seis anéis inteligentes, e o Halo Ring foi a única marca latino-americana da seleção. Ao longo do ano, a HALO também passou a ter atletas olímpicos, paralímpicos e de seleções entre seus usuários e representantes.

5. Promessas que não cabem

Desconfie de anel que promete diagnóstico. Aparelhos de bem-estar não são dispositivos médicos, e isso deve estar claro nos termos de uso, como está nos da HALO, que tratam as métricas como estimativas. Conta a favor a marca que busca evidência em vez de promessa: a HALO mantém um estudo científico com a Predictor Solutions para avaliar a precisão do anel e da pulseira.

6. Uso real, com data

Números de uso, quando vêm com data, também ajudam a avaliar. Segundo a HALO, foram vendidos mais de 30 mil aparelhos em pouco menos de dois anos; as noites monitoradas passam de 21 milhões, e há clientes em mais de 12 países. A lista de clientes corporativos passa de 40 empresas e inclui Natura, CI&T e Mercado Pago. Número sem data ou sem fonte merece mais cautela.

A pergunta que vale

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Conferidos esses seis pontos, a pergunta deixa de ser se um anel inteligente brasileiro é confiável e passa a ser outra, mais útil: se a marca escolhida mostra, com clareza, quem é, o que mantém no país, o que entrega e o que não promete. É um roteiro que vale para qualquer marca, brasileira ou não.