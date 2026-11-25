A NAVE, divisão de PCs e notebooks de alta performance da Daten, anuncia ofertas especiais para a Black Friday 2026, com descontos de até R$ 4.500 em notebooks e de até 50% em acessórios e periféricos, como mouses, teclados, headphones e monitores, voltados a gamers e profissionais que buscam alto desempenho em suas atividades. A ação contempla quatro modelos de notebooks das inovadoras linhas Estelar e Supernova, com preços promocionais a partir de R$ 7.995, além de upgrades, condições especiais de pagamento e frete grátis para todo o Brasil.

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"A Black Friday é uma excelente oportunidade para os consumidores investirem em equipamentos com tecnologia de ponta. Neste ano, preparamos ofertas especiais para diferentes modelos da linha NAVE, atendendo tanto ao público gamer quanto a profissionais que buscam eficiência em seus trabalhos. Queremos proporcionar uma experiência de compra diferenciada, com um portfólio que combina inovação, qualidade e desempenho para acompanhar as necessidades de cada perfil de usuário", Ivam Bastos Jr, Head da NAVE.

Até o fim de novembro, os clientes poderão adquirir notebooks e acessórios com os descontos e upgrades por meio do site da empresa www.navegamer.com.br. Entre os destaques estão:

Notebook Gamer NAVE Estelar GM6IX0X: de R$ 9.306,82 por R$ 7.995,00. Equipado com processador Intel® Core™ i7-14700Hx e Placa Gráfica NVIDIA® GeForce® RTX™ 4060 com 8GB GDDR6. Com memória de 8 GB DDR5 e SSD 256GB.

Notebook NAVE SuperNova GM6IX7X - de R$ 13.969,72 por 11.972,00. O modelo traz processador Intel® Core™ i9-14900Hx, Placa Gráfica NVIDIA® GeForce® RTX™ 4070 com 8GB GDDR6. Possui memória de 16 GB DDR5 e SSD 512 NVMe M.2 GEN4.

Notebook Gamer NAVE SuperNova GM6IX8X: de R$ 18.465,41 por R$ 15.619,00. Equipado com processador Intel® Core™ i9-14900Hx, Placa Gráfica NVIDIA® GeForce® RTX™ 4080 com 12GB DDR6. Possui memória de 16 GB DDR5 e SSD 512 NVMe M.2 GEN4.

Notebook Gamer NAVE SuperNova GM6IX9X: de R$ 24.537,77 por 19.986,00. O modelo traz processador Intel® Core™ i9-14900Hx, Placa Gráfica NVIDIA® GeForce® RTX™ 4090 com 16GB DDR6. Com memória de 16 GB DDR5 e SSD 512 NVMe M.2 GEN4.

Os notebooks da NAVE reúnem alto poder de processamento, recursos gráficos avançados e tecnologias que garantem velocidade, fluidez e qualidade de imagem em diferentes aplicações. Nos jogos, essas características proporcionam maior realismo visual, respostas rápidas aos comandos e uma experiência mais imersiva, mesmo para aqueles que exigem maior capacidade dos equipamentos. Já no uso profissional, permitem executar atividades como edição de vídeos em alta resolução, criação de conteúdo, modelagem 3D e projetos que envolvem softwares complexos, oferecendo agilidade na execução de tarefas e no processamento de arquivos de grande porte.

Para ter mais informações e adquirir os produtos da NAVE, acesse www.navegamer.com.br

Sobre a NAVE

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A NAVE é a divisão de PCs e notebooks de alta performance da Daten para consumidores finais, profissionais autônomos e gamers. Criada em 2001, a Daten é uma das companhias líderes na produção nacional de PCs e notebooks. A empresa é referência no mercado de equipamentos de informática e tem forte presença nos segmentos de governo e corporativo. Possui sólidas parcerias com líderes mundiais, como Microsoft, Intel, AMD, AOC e LG, e se destaca pela presença nacional com ampla rede de suporte e assistências técnicas. Seu centro de tecnologia fica em Ilhéus (BA) e possui escritórios comerciais em São Paulo, Salvador e Recife. Para mais informações, acesse www.daten.com.br.