O mercado brasileiro de produtos digitais está trocando volume por valor. Na Eduzz, ecossistema com soluções focadas em empreendedores digitais pela qual mais de 140 mil produtores já fizeram pelo menos uma venda, segundo a empresa, o ticket mediano gira em torno de R$ 60 nos infoprodutos, R$ 97 nas assinaturas e R$ 250 nos serviços. Acima dessa faixa está a venda high ticket , que reúne mentorias, programas de acompanhamento e imersões negociados por milhares de reais e vem ganhando peso na estratégia de criadores em busca de margem e previsibilidade.

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A conta ajuda a explicar o movimento. Para faturar R$ 100 mil com um produto de R$ 60, são necessárias cerca de 1.670 vendas. Com uma mentoria de R$ 5 mil, bastam 20 contratos. A diferença altera a alocação de recursos: em vez de concentrar o orçamento em mídia para gerar volume, o negócio passa a investir em qualificação de leads, atendimento consultivo e qualidade de entrega.

O ambiente de pagamentos favorece a mudança. Em 2025, as compras não presenciais com cartão superaram R$ 1 trilhão, alta de mais de 18%, segundo a Abecs. No terceiro trimestre de 2026, o parcelado sem juros respondeu por 43,3% do valor transacionado no crédito, ou R$ 420,6 bilhões. No primeiro trimestre de 2026, as compras divididas em mais de 12 parcelas sem juros somaram R$ 8,5 bilhões, alta nominal de cerca de 63% sobre os R$ 5,2 bilhões do mesmo período de 2025. Para ofertas de quatro ou cinco dígitos, a condição de pagamento passa a fazer parte do produto.

Regis Bortolin, CRO e Diretor de Estratégia da Eduzz, observa que o comportamento do comprador digital reforça a tese do valor. Na Black Friday de 2025, o ticket médio dos produtos digitais na plataforma foi de R$ 220, acima dos R$ 195 registrados no restante de novembro. Os dados da empresa mostram ainda que 77% das vendas do mês acontecem fora da semana de descontos. Segundo ele, o comprador costuma começar por um curso ou workshop e depois avançar para assinatura, mentoria ou serviço de implementação, uma escada que eleva a receita por cliente ao longo do tempo. "O comprador de produto digital não procura o mais barato. Procura a oferta que resolve o problema dele com menos risco, e a condição de pagamento pesa tanto quanto o preço", afirma.

A venda high ticket, porém, raramente se resolve apenas no checkout. O ciclo é mais longo e passa por qualificação, conversas individuais e, em muitos casos, por um time comercial dedicado ao fechamento. "Quem migra para o high ticket descobre que precisa de um processo de vendas de verdade, com funil, atendimento consultivo, proposta e pós-venda. Não basta subir o preço da página", diz Bortolin.

Essa estrutura muda a natureza do custo de aquisição. Parte do gasto deixa de ir para mídia e passa a remunerar pré-vendas e fechamento, em geral com um componente variável atrelado à receita. "Em ticket alto, faz sentido trocar parte do orçamento de anúncio por gente qualificada conversando com o lead certo. O custo passa a acompanhar a venda, e não o clique", acrescenta.

O perfil de risco também muda. Com menos clientes, cada estorno, cancelamento ou inadimplência pesa mais no resultado, e a reputação do criador se torna o principal ativo comercial. Os custos associados às condições de parcelamento oferecidas ao comprador e a exposição a contestações no cartão também precisam caber na margem.

Por isso, a estratégia high ticket costuma combinar escopo bem delimitado, garantia clara e acompanhamento próximo depois da compra, além de modelos de cobrança recorrente, como mentorias com mensalidade, que transformam a venda pontual em receita previsível.

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